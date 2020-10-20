Анастасия Бондаренко: «Программа ГИС ТЭК должна стать «одним окном» для общения бизнеса и власти»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 20 октября. – Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Анастасия Бондаренко в режиме онлайн выступила на международной конференции Роспатента «Трансформация сферы интеллектуальной собственности в современных условиях».

Замглавы энергетического ведомства напомнила, что в Минэнерго России разрабатывается ведомственная программа программа цифровой трансформации. В рамках неё предусмотрено развитие ГИС ТЭК, которая должна стать «одним окном» для общения бизнеса и власти. «Если говорить о наших функциях и государственных услугах, то их потребителями выступают не граждане, а профессиональные участники рынка – компании ТЭК. Пути цифровой трансформации наших функций в целом понятны. Например, государственная услуга по подтверждению факта добычи нефти сырой с определёнными физико-химическими свойствами в целях ее экспорта. Сейчас эта большая бумажная работа между нами, компаниями и ФТС России. Сделав ее безбумажной, синхронизировав информационные системы ФОИВ и компаний, достигается существенная экономия времени и ресурсов. Необходимо создать личный кабинеты наших компаний в ГИС ТЭК, создать электронный паспорт каждой компании, получать информацию в автоматическом режиме», – сказала Анастасия Бондаренко.

Если говорить о прикладных задачах по цифровой трансформации Роспатента замминистра отметила, что важно отталкиваться от мнения пользователей систем Роспатента, от «обратной связи». Например, в настоящее время профессиональные пользователи выделяют ряд возможных улучшений.

«Есть запрос на получение информации в автоматическом режиме об изменении статуса объекта интеллектуальных прав. Если сделать формат сервиса в виде подписки, где можно отслеживать определенные номера, это было бы очень интересно. А в будущем также неплохо было бы отслеживать в автоматическом режиме факт обращения за совершением регистрационных действий. Второе неудобство – подача заявления через ПГУ в электронном виде, а дальнейшее взаимодействие пока осуществляется в бумажном виде. Необходимо «доразвить» эти сервисы. И третье – люди забывают про ежегодную оплату государственной пошлины, что влечет утрату прав. Если бы существовал сервис, который бы позволял предупреждать, что подходит время на оплату пошлины, – было бы проще», – предложила Анастасия Бондаренко.

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