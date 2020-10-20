А. Майоров: Нам необходимо добиться реальных результатов в решении проблем лесного хозяйства

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудил проект постановления палаты к «правительственному часу» и законопроекты, подготовленные сенаторами.

На заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию был рассмотрен ход подготовки «правительственного часа» по вопросу «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства» с участием заместителя Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко и проект постановления палаты по этому вопросу.

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Провел мероприятие председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

В обсуждении этого вопроса принял участие первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области

Алексей Майоров обратил внимание, что при обсуждении темы «правительственного часа» предстоит доложить палате об итогах исполнения Постановления СФ «Об усилении контроля за оборотом древесины и противодействия ее незаконной заготовке».

Нам необходимо добиться реальных результатов в решении всех этих проблем

«Нам необходимо добиться реальных результатов в решении всех этих проблем», — подчеркнул сенатор.

Парламентарий обратил внимание, что накануне состоялось заседание Комитета, посвященное вопросам развития лесного комплекса страны. Он отметил конструктивную совместную работу со стороны Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти с сенаторами.

Алексей Майоров отметил, что в октябре 2019 г., по поручению главы палаты, была создана и действует межведомственная рабочая группа по совершенствованию лесного законодательства, которую возглавил заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев. ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области «Удалось объединить усилия власти и бизнеса в решении проблем лесного комплекса, сдвинуть с «мертвой точки», дать импульс развитию целого ряда стратегических направлений».

Прежде всего, подчеркнул он, это реформа системы управления отраслью, ее «цифровизация». «Конечно, работы впереди еще много, но мы уверены в результативности предпринимаемых усилий», — считает Алексей Майоров.

Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Егор Борисов

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Людмила Талабаева

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Вадим Николаев

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Кондратенко

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Алексей Майоров

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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По его словам, при подготовке «правительственного часа» в соответствии с поручением Председателя СФ Комитет направил 61 обращение во все «лесные» регионы и 53 сенаторам – представителям от этих субъектов Федерации с просьбой направить вопросы и предложения по данной тематике.

Как отметил глава Комитета СФ, поступило 113 вопросов от регионов и сенаторов. Они отправлены в Правительство и на них получены ответы. Поступило 243 предложения в проект постановления Совета Федерации.

«Большинство из них учтено при подготовке проекта постановления Совета Федерации «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства», — заверил Алексей Майоров. «Комитет считает, что все предложения заслуживают внимания и должны быть использованы в дальнейшей работе по развитию лесного комплекса страны, в том числе при реализации Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». Сенатор предложил в этой связи все поступившие предложения направить в адрес Правительства Российской Федерации.

По итогам обсуждения Комитет рекомендовал палате принять за основу проект постановления Совета Федерации «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства» на 490-м заседании СФ 21 октября 2020 г.

В ходе заседания Комитет СФ рассмотрел поправки в проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части определения порядка передачи охотничьего оружия в пользование для целей охоты. Документ был внесен рядом сенаторов.

По этому вопросу выступил один из авторов документа, заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев, напомнив, что законопроект внесен в новой редакции. Текст доработан с учетом замечаний и предложений Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Как пояснил Владимир Лебедев, законопроект предоставляет право гражданам Российской Федерации, имеющим соответствующее разрешение, носить и использовать зарегистрированное в уполномоченном государственном органе охотничье оружие, переданное им для целей охоты. Вводится новый вид разрешительных документов — разрешение на ношение и использование оружия, которое будет выдаваться на 5 лет. Чтобы получить такое разрешение, будет требоваться пройти необходимое обучение, проверку отсутствия медицинских противопоказаний на владение оружием и получить охотничий билет.

Комитет также обсудил поправки в проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части определения правового режима земельных участков в границах населенных пунктов в национальных парках. Документ был разработан и внесен сенаторами и депутатами Государственной Думы.

Представила поправки один из авторов законопроекта, заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко. По ее словам, законопроект направлен на обеспечение баланса сохранения объектов природного наследия национальных парков и интересов населения. Законопроектом предлагается разрешить передачу земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения национальных парков, в региональную или муниципальную собственность, при условии, что сведения о границах такого населенного пункта внесены в Единый государственный реестр недвижимости. После этого они могут быть предоставлены физическим и юридическим лицам в соответствии с земельным законодательством. На таких земельных участках разрешается вести садоводство и огородничество, индивидуальное гаражное и жилищное строительство. Виды разрешенного использования земельных участков будут определяться положением о соответствующем национальном парке.

Принятие законопроекта будет способствовать социально-экономическому развитию населенных пунктов, расположенных в границах национальных парков, подчеркнула Елена Зленко.

Алексей Майоров проинформировал коллег о реализации рекомендаций выездного заседания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию «О предварительных итогах реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2020 году и задачах на 2021 год» во Владикавказе.

По словам сенатора, затрагивались такие вопросы как работа в агропромышленного комплекса, меры государственной поддержки, тематика животноводства, растениеводства, мелиорации, устойчивого развития сельских территорий.

«Комитетом была проведена большая работа, были выработаны рекомендации, которые стали основой для итогового решения выездного заседания. Убежден, что реализация этих рекомендаций положительно скажется как на российском АПК, так и на АПК Республики Северная Осетия – Алания», — подчеркнул законодатель.

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