А. Пронюшкин: Флаги и гербы российских городов и поселков олицетворяют их историю и традиции

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор открыл в Совете Федерации выставку гербов муниципальных образований России.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области открыл в Совете Федерации выставку, посвященную гербам муниципальных образований регионов России.

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«Каждому государству, региону и городу необходима своя уникальная символика. В наше время флаги и гербы олицетворяют собой единство истории, традиций и характерных черт соответствующей местности», — заявил сенатор.

«Знание истории герба, флага, гимна, как и умение грамотно их использовать, являются важными направлениями патриотического воспитания и укрепления национального единства», — отметил Александр Пронюшкин. По словам сенатора, за многовековую историю нашей страны накопилось немало информации о символике городов и поселков.

Торжественное открытие в Совете Федерации выставки Общероссийской общественной организации «Союз геральдистов России»

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Торжественное открытие в Совете Федерации выставки Общероссийской общественной организации «Союз геральдистов России»

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Александр Пронюшкин

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Торжественное открытие в Совете Федерации выставки Общероссийской общественной организации «Союз геральдистов России»

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Торжественное открытие в Совете Федерации выставки Общероссийской общественной организации «Союз геральдистов России»

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Торжественное открытие в Совете Федерации выставки Общероссийской общественной организации «Союз геральдистов России»

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Торжественное открытие в Совете Федерации выставки Общероссийской общественной организации «Союз геральдистов России»

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Торжественное открытие в Совете Федерации выставки Общероссийской общественной организации «Союз геральдистов России»

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Торжественное открытие в Совете Федерации выставки Общероссийской общественной организации «Союз геральдистов России»

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Торжественное открытие в Совете Федерации выставки Общероссийской общественной организации «Союз геральдистов России»

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Торжественное открытие в Совете Федерации выставки Общероссийской общественной организации «Союз геральдистов России»

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Торжественное открытие в Совете Федерации выставки Общероссийской общественной организации «Союз геральдистов России»

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Торжественное открытие в Совете Федерации выставки Общероссийской общественной организации «Союз геральдистов России»

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Торжественное открытие в Совете Федерации выставки Общероссийской общественной организации «Союз геральдистов России»

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Торжественное открытие в Совете Федерации выставки Общероссийской общественной организации «Союз геральдистов России»

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Торжественное открытие в Совете Федерации выставки Общероссийской общественной организации «Союз геральдистов России»

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Парламентарий рассказал, что в 2019 году в городе Суздале состоялся 33-й международный слет геральдистов, а следующий пройдет в 2021 году в Александрове. Символично, что это мероприятие принимает именно Владимирская область, богатая самобытными традициями и историческими событиями, подчеркнул он.

В открытии выставки, организованной «Союзом геральдистов России», приняли участие специалисты в области геральдики, представители субъектов РФ.

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