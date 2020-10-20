Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

20 октября 2020, 18:00

В «Газпром газораспределение Белгород» подвели итоги конкурса «Безопасный газ». Конкурс проводился при поддержке детского журнала «Большая переменка» с 15 сентября по 15 октября 2020 года. Организационный комитет принял более 50 заявок детей в возрасте от 6 до 14 лет.

Основная задача конкурса — привлечение внимания к безопасному использованию газа в быту, приобщение и детей и подростков к ответственному обращению с газовым оборудованием, раскрытие творческого потенциала детей и подростков.

Жюри определило победителей в четырех номинациях. Среди критериев оценки: знание правил газовой безопасности, оформление работ, оригинальность и творческое мышление молодых участников.

Победителями в номинациях стали: Анна Глотова — «Лучший плакат», Полина Овсянникова — «Лучший пост для социальных сетей», Иван Солодовников — «Лучший видеоролик», Дарья Лукашова — «Литературное творчество».

Все победители и призеры получат призы и почетные грамоты от организаторов конкурса.

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