В Иркутской области природоохранным прокурором пресечена опасная для экологии деятельность организации, связанная с оборотом нефтепродуктов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Усть-Илимской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства частными автозаправочными станциями.

Установлено, что крупное лесоперерабатывающее предприятие эксплуатирует автозаправочную станцию в непосредственной близости к Богучанскому водохранилищу с нарушениями экологических норм.

Станция возведена на открытом грунте, сбор талых и дождевых вод с территории не осуществлялся, устройства, препятствующие проникновению нефтепродуктов в землю и подземные воды, в случае их разлива, отсутствовали.

Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о запрете эксплуатации автозаправочной станции до устранения нарушений.

Суд требования прокурора удовлетворил.

Во исполнение судебного акта предприятием объект реконструирован, произведено бетонирование площадки для заправки транспорта, осуществлена прокладка ливневой канализации, установлена емкость для накопления нефтесодержащих вод, оборудованная соответствующим фильтром.

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