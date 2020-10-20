В Коми природоохранная прокуратура выявила факт незаконной рыбной ловли на территории национального парка

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Печорская природоохранная межрайонная прокуратура Республики Коми провела проверку соблюдения законодательства об особо охраняемых природных территориях.

Установлено, что прокуратура обнаружила на странице пользователя одной из социальных сетей фотографии, свидетельствующие о вылове в июле-августе 2020 года европейского хариуса на реке Косью на территории национального парка. По информации руководства парка в указанный период территорию национального парка посещали туристы, один из которых и разместил фотографию.

В соответствии с законодательством, вылов водных биологических ресурсов на территории особо охраняемых природных территорий запрещен. Природоохранная прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная на особо охраняемой природной территории).

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