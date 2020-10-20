В Совете Федерации состоится 490-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе «правительственного часа» сенаторы обсудят меры по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства.

На 490-м заседании Совета Федерации будет рассмотрен федеральный закон, ужесточающий антикоррупционное законодательство. Документ, предусматривающий изменения в Уголовный кодекс РФ, был внесен первым заместителем Председателя СФ Андреем Турчаком ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области и рядом депутатов Государственной Думы.

Федеральный закон дополняет УК РФ статьей, предполагающей уголовную ответственность за незаконную передачу арбитру (третейскому судье) денег, ценных бумаг, иного имущества, а также за незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий или бездействия в интересах дающего или иных лиц. Кроме того, устанавливается ответственность самого третейского судьи за незаконное получение вышеназванного имущества, а также за незаконное пользование им услугами имущественного характера.

Сенаторы рассмотрят изменения в закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части самостоятельного внесения регистрирующим органом в Единый государственный реестр юридических лиц отдельных сведений о юридическом лице. Документ разработан в целях реализации плана мероприятий «Трансформация делового климата», утвержденного распоряжением Правительства РФ.

Среди рассматриваемых законов – ратификация Европейской конвенции, заключенной государствами-членами Совета Европы, об отмене легализации документов, составленных дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами стран-участниц путём отмены требования о необходимости их легализации в соответствии с национальным законодательством.

В рамках «Правительственного часа», посвященного мерам по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства, перед сенаторами выступит заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

В формате «Времени эксперта» запланировано выступление директора ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи», академика Российской академии наук, профессора Александра Гинцбурга.

Сенаторы также выступят по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам.

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