Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Главное#Протон-ПМ20.10.2020 12:49

Двигатели Энергомаша отработали в 15 пусках в мире за 3 квартала 2020

За три квартала 2020 года двигатели разработки Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») успешно отработали в 15 пусках (19,7%) в мире, в том числе в 10 пусках (100%) в России. В пусках было использовано сорок пять жидкостных ракетных двигателей РД-107А/108А, четыре — РД-180, шесть — РД-276 и два — РД-181 (на девяти ракетах семейства «Союз-2», четырех — Atlas и по одной — «Протон-М» и Antares).

Всего за этот период (январь–сентябрь 2020 года) в мире было выполнено 76 космических пусков, из которых: Китай — 29 пусков, США — 23 пуска, Россия — 10 пусков, Европейское космическое агентство — 4 пуска, Япония — 3 пуска, Новая Зеландия — 4 пуска, Иран — 2 пуска и Израиль — 1 пуск.

Напомним, что двигатели РД-107А/108А разработаны в НПО Энергомаш, а серийно производятся в ПАО «ОДК-Кузнецов» под контролем Приволжского филиала НПО Энергомаш. РД-180 и РД-181 разработаны и производятся в НПО Энергомаш, а РД-276 серийно производились в ПАО «Протон-ПМ».

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