Евгений Грабчак: «Нельзя сказать, что сложившийся энергобаланс серьезно и однонаправленно меняется»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 20 октября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак в рамках форума «Открытые инновации» выступил на сессии «Новые модели и платформы взаимодействия на мировых рынках энергетики».

«На энергобаланс влияет множество факторов, в том числе предпочтения как потребителей, так и производителей любого вида энергии. Но нельзя сказать, что энергобаланс, который сформировался в России, сегодня серьезно и однонаправленно меняется», – рассказал Евгений Грабчак.

Он отметил, что в рамках среднесрочного прогноза можно говорить о переходе части угольных электростанций на газ, при этом угольная генерация все равно сохранится. Перспективными направлениями остаются атомная и гидроэнергетика. Одной из важных задач будет являться развитие малой генерации, в том числе работающей на СПГ.

«Мы остаемся достаточно умеренными консерваторами и понимаем, что технологический уклад, который сложился с точки зрения использования видов топлива, существенных изменений в горизонте 50 лет не претерпит, по крайней мере так, чтобы один вид топлива полностью заменил другой» – подчеркнул Евгений Грабчак.

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