Л. Гумерова: Совет Федерации активно участвует в совершенствовании законодательства в сфере интеллектуальной собственности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в XXIV Международной конференции Роспатента.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в XXIV Международной конференции Роспатента «Трансформация сферы интеллектуальной собственности в современных условиях».

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«Сегодня без развития института интеллектуальной собственности невозможно прорывное развитие страны. Этой теме в Совете Федерации традиционно придают большое значение, в том числе в контексте работы Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации».

«Конференция Роспатента является одной из авторитетных международных площадок для обсуждения широкого спектра вопросов, связанных с защитой и использованием результатов интеллектуальной деятельности», — отмечается в приветствии.

Лилия Гумерова подчеркнула, что Совет Федерации поддерживает инициативы Роспатента и профессионального сообщества по трансформации сферы интеллектуальной собственности, цифровизации государственных услуг, стимулированию изобретательской активности и коммерциализации российских разработок.

Кроме того, дополнила она, палата регионов выступает активным участником процесса по совершенствованию законодательства в данной сфере и выработке предложений по развитию института интеллектуальной собственности.

«Благодаря совместной деятельности в рамках реализации поручения Председателя Совета Федерации нам удалось увеличить количество регистраций традиционных товаров российских регионов в качестве наименования места происхождения товара (НМПТ), ввести новый объект интеллектуальных прав «географическое указание». Это дает возможность присоединиться Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения по этим вопросам», — проинформировала сенатор.

Лилия Гумерова также сообщила о работе по реализации утвержденной Правительством РФ «дорожной карты» по трансформации делового климата «Интеллектуальная собственность».

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