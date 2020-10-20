Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#Ангара20.10.2020 16:05

На Восточный прибыли тяжеловесные составные части пускового стола «Ангара»

Сегодня, 20 октября 2020 года, специалистами Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») были выгружены и приняты на хранение тяжеловесные комплектующие пускового стола для космического ракетного комплекса «Ангара». Лонжероны пришли из Северодвинска железной дорогой на специальном транспортере, вес одной такой детали — 88 тонн.

До начала монтажа составные части пускового стола будут находиться на специализированных площадках для хранения технологического оборудования. На сегодняшний день все составные части пускового стола отправлены с завода-изготовителя АО «Промтехнологии», их прибытие ожидают на космодроме Восточный до конца октября 2020 года.

Ранее, в августе этого года, самые крупногабаритные составные части пускового стола пришли из Северодвинска Северным морским путём в порт Советской гавани, а оттуда в начале сентября прибыли на причал Амурского газоперерабатывающего завода на реке Зея. Операции по выгрузке и транспортировке технологического оборудования от временного причала до космодрома Восточный проходили поэтапно и заняли пять суток. Вакуумную установку диаметром более 9 метров и крупногабаритные части пускового стола максимально безопасно перевезли на 7 автопоездах.

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