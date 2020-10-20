Олег Матыцин: «Важно объединить усилия государств в борьбе с допингом в спорте»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 20 октября, в Москве открылось заседание седьмой сессии Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. Россия впервые в истории принимает данное мероприятие. В течение двух дней наша страна станет центром работы над решением одной из самых серьёзных проблем в мировом спорте – искоренения допинга.

Выбор России в качестве места проведения первого очного заседания Президиума Конференции в 2020 году не случаен – Российская Федерация внесла существенный вклад в появление Конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом. Россия стала одной из первых стран, ратифицировавших Конвенцию, которая была принята 15 лет назад и вступила в силу с 1 февраля 2007 года. По состоянию на май этого года её подписали 189 государств.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принимает участие в заседании, как заместитель председателя Президиума. «Нынешний год навсегда войдёт в мировую историю. Пандемия коронавируса существенно изменила привычный уклад вещей, – заявил Олег Матыцин, приветствуя членов Президиума, представителей ЮНЕСКО и международных экспертов. – Пандемия стала испытанием, к которому мир оказался в определённой мере не готов. Спорт не является в этом отношении исключением. Вирус не знает границ и является глобальным вызовом. В этих новых условиях крайне важно объединить усилия государств в борьбе с допингом в спорте. Причём решать данные вопросы нужно профессионально, в конструктивном ключе без попыток политизации и вмешательства извне».

Олег Матыцин также отметил, насколько символичным является проведение московского заседания Президиума: «Непосредственно в эти дни 15 лет назад в Париже была принята Конвенция. Она стала краеугольным камнем универсальной системы борьбы с допингом в мире. Поэтому первое в истории России заседание Президиума имеет особое историческое значение».

Председатель Президиума Маркос Диас заявил, что заседание, проходящее в Москве, имеет особое значение для мирового спорта. «Это событие транслирует мощный посыл всему спортивному миру. Мы демонстрируем приверженность каждого представителя спорта к универсальным принципам, которые формируют спортивные ценности и этические аспекты, обозначенные Конвенцией», – сказал он.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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