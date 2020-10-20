Source: Gazprom in Russian
Новости проектов и регионов
20 октября 2020, 14:30
ООО «Газпром добыча Оренбург» передало средства индивидуальной защиты для выездных бригад Клинической станции скорой медицинской помощи города Оренбурга.
В условиях пандемии станция обслуживает более 1200 вызовов скорой помощи за сутки, около половины из них — к жителям Оренбурга и прилегающих к нему районов с респираторными синдромами, вызванными, в том числе, коронавирусом штамма COVID-19.
В рамках безвозмездной помощи компания приобрела для станции 50 тысяч одноразовых масок, 5 тысяч пар нитриловых перчаток, 140 упаковок универсальных нетканных одноразовых полотенец, почти 200 литров кожного антисептика, 50 литров жидкого дезинфицирующего средства, 100 банок дезинфектора в таблетках.
«В это непростое для нас всех время необходимо объединить усилия, ведь в борьбе с вирусом важен вклад каждого из нас», — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Николаев.
Справка
Основные направления деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» — добыча, подготовка, транспортировка углеводородного сырья и ряда видов товарной продукции партнеров.
Главным поставщиком сырья является Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение, содержащее уникальный состав компонентов: метан, этан, пропан, бутаны, гелий, меркаптаны и др. Благодаря этому на оренбургских газоперерабатывающем и гелиевом заводах ООО «Газпром переработка» выпускаются десятки видов товарной продукции.
ООО «Газпром добыча Оренбург» — дочернее предприяие ПАО «Газпром» и ООО «Газпром переработка».
В состав предприятия входят 10 обособленных структурных подразделений.
Коллектив составляет 5,6 тысяч человек.
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