О. Мельниченко: Дискуссии в КМРВСЕ проходят в духе конструктивного сотрудничества

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы приняли участие в заседаниях политических групп Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Члены делегации Российской Федерации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) приняли участие в заседаниях политических групп КМРВСЕ.

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С российской стороны участвовали председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области первый заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева ГорячеваСветлана Петровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Приморского края и первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова. ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области

Мероприятия прошли в режиме видеоконференций.

Как рассказал Олег Мельниченко, в ходе заседаний были рассмотрены актуальные вопросы деятельности местных и региональных органов власти, проведение выборов и планы работы Конгресса в условиях пандемии коронавируса.

Члены КМРВСЕ также отмечали необходимость достижения мирного урегулирования в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Сенатор отметил, что дискуссии на всех заседаниях прошли в духе конструктивного сотрудничества.

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