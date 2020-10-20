По поручению Северо-Западной транспортной прокуратуры организована проверка в связи с падением вертолета в Вологодской области

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По поручению Северо-Западной транспортной прокуратуры Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с падением вертолета в Нюксенском районе в реку Сухона.

По предварительной информации, частный вертолет совершал полет по маршруту Вологда – Великий Устюг.

На место происшествия выехал Вологодский транспортный прокурор Виталий Пучков.

По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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