Приморские газовики подали природный газ на производственные мощности АО «Спасскцемент»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

20 октября 2020, 10:15

Специалисты Приморского производственно-эксплуатационного подразделения АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» осуществили подачу природного газа для производственных нужд АО «Спасскцемент».

Производитель стройматериалов использует газовое топливо для обеспечения работы вращающихся печей, сушильного барабана и в топках мельниц «Аэрофол» новоспасского цементного завода. В перспективе газ будет подан на линию бесподдонного пакетирования в цех упаковки цемента и на производственную котельную.

Новые объекты газораспределения, по которым природный газ поступает к крупному промышленному потребителю в Приморском крае, в т. ч. газораспределительная станция «Спасск — Дальний», газопровод-отвод от магистральной сети «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», а также два межпоселковых газопровода высокого давления общей протяженностью свыше 26 км, построены в рамках реализации Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром».

Кроме того, еще около 1,2 км распределительных сетей высокого давления было построено газовиками для завершения технологического присоединения объектов газопотребления АО «Спасскцемент».

«Перевод на использование природного газа крупнейшего производителя цемента в Дальневосточном федеральном округе безусловно является позитивным результатом масштабной программы газификации территории и существенной поддержкой для бизнеса Приморья, который сможет направить высвободившиеся средства на дальнейшее развитее. А это, в своею очередь, улучшит инвестиционный климат и даст дополнительный импульс для развития Приморского края», — отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» Сергей Мезенин.

Справка

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» и ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» входят в группу компаний «Газпром межрегионгаз» (специализированное 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром»).

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» является специализированной газораспределительной организацией и занимается вопросами газификации Дальневосточного федерального округа, развития и эксплуатации распределительных сетей, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, потребляющего природный газ. Компания обслуживает около 1200 км распределительных газопроводов, в том числе свыше 390 км межпоселковых газопроводов.

ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» входит в группу компаний «Газпром межрегионгаз» осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей в Сахалинской и Амурской области, Камчатском и Приморском краях.

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