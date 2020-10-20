Развитие учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы обсудил профильный Комитет Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

В мероприятии приняла участие Министр культуры РФ О. Любимова.

Состоялось заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Мероприятие провела председатель Комитета СФ Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан В заседании участвовал заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов. УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан В онлайн-формате в заседании приняла участие Министр культуры РФ Ольга Любимова.

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Лилия Гумерова напомнила, что на встрече с сенаторами РФ 23 сентября 2020 года Президент РФ Владимир Путин отметил важность истории, традиции, культуры, объектов культурного наследия для формирования духовных ценностей, определения будущего нашего народа.

«При этом глава государства указал на первоочередные проблемы, касающиеся вопросов строительства, реконструкции, развития ряда значимых объектов культуры РФ. Эти вопросы находятся на особом контроле Совета Федерации, нашего Комитета СФ», — дополнила сенатор.

Лилия Гумерова

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Ильяс Умаханов

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Виктор Кресс

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Григорий Карасин

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Лилия Гумерова

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Министр культуры РФ рассказала о мерах, направленных на укрепление материально-технической базы и развитие учреждений культуры, названных Президентом РФ на встрече с сенаторами РФ. Среди них: Государственная Третьяковская галерея, Московская государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, музей-усадьба «Ясная поляна», историко-археологический центр в Нижнем Новгороде, Воронцовский и Ханский дворцы в Крыму, а также другие уникальные исторические объекты Крымского полуострова.

Ольга Любимова проинформировала о проводимой работе в контексте поставленных главой государством задач по каждому названному объекту. По ее словам, меры, направленные на сохранение культурного наследия и развитие учреждений культуры, безусловно, стоят в приоритете ведомства.

Особое внимание Министр культуры уделила реконструкции и реставрации основного здания консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге.

«В апреле 2020 года Северо-западной дирекцией был заключен государственный контракт, по которому проведены работы по ремонту временной кровли, устранению дефектов ограждающих конструкций и лесов. Подготовлены и согласованы с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга первоочередные противоаварийные мероприятия, — отметила Ольга Любимова. – В 2020–2021 году Минкультуры России на первоочередные ремонтно-реставрационные работы предусмотрены денежные средства в размере свыше 1 млрд рублей».

В рамках доклада Ольга Любимова проинформировала сенаторов о ходе строительства национального историко-археологического центра имени академика Янина. По ее словам, строительство фондохранилища находится на особом контроле у Председателя Правительства России Михаила Мишустина. В планах реализовать задуманное к 2024 году.

Отдельно министр рассказала о реставрации исторических объектовв Республике Крым и городе Севастополь. Она проходит в рамках федеральной целевой программы.

«Минкультуры реализует два проекта. Это строительство фондохранилища и инженерных сетей государственного музея-заповедника Херсонес-Таврический и строительство и реконструкция объектов мемориального комплекса памятников обороны города 1854 – 1855 гг. «Исторический бульвар», — поделилась Ольга Любимова.

Подводя итоги обсуждения, Лилия Гумерова отметила, что этот вопрос будет в центре постоянного внимания Комитета СФ и предложила в середине декабря рассмотреть дополнительную информацию Минкультуры РФ по его реализации.

В ходе заседания член Комитета СФ Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области представила проект федерального закона «О внесении изменения в статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Документ разработан сенаторами РФ во главе с заместителем Председателя СФ Галиной Кареловой. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области Предлагается предоставлять детям из многодетных семей преимущественное право зачисления в вуз на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.

Член Комитета СФ Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области представила законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» в части введения муниципального округа. Законопроект инициирован Думой Ставропольского края.

Законопроект «О внесении изменений в статьи 20 и 26 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в части увеличения объема информации об объектах культурного наследия, предоставляемой физическим и юридическим лицам из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ представил член Комитета СФ Владимир Бекетов. БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края Он также рассказал проекте изменений в статьи 30 и 36 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Документом предлагается уточнить состав объектов государственной историко-культурной экспертизы.

Проект федерального закона «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Государством Израиль о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей» представил первый заместитель председателя Комитета СФ Григорий Карасин. КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области Законопроект разработан Правительством РФ.

Член Комитета СФ Елена Грешнякова ГрешняковаЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края представила законопроект «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Документом, внесенным Правительством РФ, предлагается уточнить полномочия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством РФ, в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

Сенаторы поддержали указанные законопроекты, отметив, что они рассмотрены до прохождения процедуры первого чтения.

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