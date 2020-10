Рывок в развитии трансграничных расчетов

Source: IMF – News in Russian

Тобиас Адриан и Кристалина Георгиева

20 октября 2020 г.

(фото: metamorworks iStock by Getty)

Чтобы заплатить за чашечку кофе, мы сканируем карточку или подносим ее к считывающему устройству, а скоро, возможно, будет достаточно просто мигнуть — обмен кофе на деньги происходит быстро и бесхлопотно. Но когда нам нужно оплатить импорт или отправить денежный перевод, мы нередко заполняем бланки, ждем по несколько дней и платим, причем слишком дорого.

Совершенствование систем трансграничных платежей пока продвигается медленно, но момент взлета близок. Таков ход истории — движение шаг за шагом, а затем внезапный рывок. Сочетание развития новых технологий и возобновленной решимости директивных органов к действию создает возможности для значительного продвижения вперед. В то же время домашние хозяйства и компании теперь ожидают (и требуют) более высокого качества услуг.

Ставки высоки. Изменения в трансграничных расчетах сказываются на стабильности международной валютной системы, степени доступа к финансовым услугам и эффективности торговли и финансовых рынков. Реформы могут высвободить потенциал для инноваций и столь необходимого роста, особенно впериод после кризиса COVID-19. Однако рывок в развитии возможен, только если мир будет действовать сообща.

Именно такое, исключительно тесное, взаимодействие происходит сейчас. Недавно Группа 20-ти одобрила «дорожную карту» решительных действий посовершенствованию систем трансграничных расчетов, осуществляемую под руководством Совета по финансовой стабильности совместно с широким кругом организаций, включая МВФ. Это не просто очередной доклад, а перечень конкретных реформ, практических шагов и основных этапов, за реализацию которых будут отвечать конкретные организации. Между тем, МВФ только что опубликовал подготовленный его сотрудниками документ о макроэкономических последствиях создания новых видов цифровых денег, доступных для транcграничных операций. В совокупности эти документы четко указывают направление дальнейших действий, учитывая при этом те трудности, которые ожидают нас на этом пути. В случае их реализации эти реформы принципиально изменят ситуацию: трансграничные платежи станут более дешевыми, более оперативными, более прозрачными и более широко доступными.

Следующий шаг

В свете достигнутых на сегодняшний день результатов международного сотрудничества тем более важно выполнить, а возможно, и превзойти установки «дорожной карты» Группы 20-ти. Более конкретно, необходимо сотрудничать вчетырех широких областях, с тем чтобы меры по улучшению механизмов трансграничных платежей обеспечивали их эффективность, устойчивость, безопасность и справедливость.

Во-первых, решения в области трансграничных расчетов должны разрабатываться и внедряться с учетом потребностей всех стран. Страны существенно различаются по возможностям для реализации мер, существующей инфраструктуре и развитию финансового сектора. Кроме того, в разных странах — разные пользователи. В их числе крупные компании, работающие в условиях менее ликвидных рынков, ограниченные в средствах малые и средние предприятия и миллиард людей, отправляющих и получающих денежные переводы (стоимость которых, в среднем 7 процентов, все еще в два раза выше уровня, намеченного вЦелях в области развития Организации Объединенных Наций).

Ввиду разнообразия существующих потребностей дорожная карта Группы 20-ти является обоснованно гибкой. Некоторые решения предусматривают улучшения всуществующих системах, такие как разработка надежных методов цифрового удостоверения личности, необходимых для расширения доступа к финансовым услугам. Другие носят более перспективный характер и рассматривают переход кмиру с возможностью свободного обмена цифровыми валютами через национальные границы, во многом так же, как мы обмениваемся сегодня сообщениями по электронной почте. Очень важно продолжать объективно изучать, обсуждать, испытывать все эти решения — и в итоге отсеивать некоторые из них.

Во-вторых, сотрудничество необходимо для преодоления «инерционности» позиции некоторых стран и разработки таких решений, которые могут найти широкое применение. Простым примером являются часы работы расчетных систем стран: расчеты по трансграничным операциям могут проводиться в реальном времени только при условии продления обеими странами часов работы, чтобы они частично совпадали. Односторонние действия не отвечают интересам ни одной из стран. При этом необходимо также, чтобы эти две системы «говорили друг с другом». Однако операционная совместимость — не данность. Она требует базовых технологических, проектных, юридических и нормативных стандартов. Сотрудничество обеспечивает соответствие этих стандартов потребностям широкого сообщества, которое МВФ может помочь сформировать.

В-третьих, сотрудничество имеет решающее значение для выработки решений сучетом опыта и точек зрения всех участвующих сторон, таких как центральные банки, регуляторы, министерства финансов, антимонопольные ведомства, агентства по защите данных и международные организации. Доклад Совета пофинансовой стабильности был образцовым в этом отношении. Кроме того, государственный и частный секторы должны взаимодействовать, признавая сильные стороны друг друга: у частных компаний — это инновации и работа с пользователями, а у государственного сектора — регулирование, надзор и, в конечном счете, поддержание доверия к системе. По мере возможности следует рассматривать совместные решения с участием государственного и частного секторов.

И, наконец, сотрудничество означает учет макрофинансовых последствий, которые меры политики одной страны могут вызвать для других стран. Например, новые виды цифровых денег, выпускаемые в основных резервных валютах, могут повысить эффективность как внутренних, так и международных платежей. Но они могут также побуждать граждан других стран избегать использования своих национальных валют, особенно в странах с высокой инфляцией и нестабильными обменными курсами. При этом цифровые деньги могут спровоцировать массовое изъятие средств из банков в этих странах. В то же время страны — эмитенты валют могут испытывать повышенную волатильность притока капитала и балансов центральных банков. Кроме того, неясно, можно ли скорректировать вводимые многими странами ограничения на операции с капиталом таким образом, чтобы их нельзя было обойти при помощи цифровых денег. Наконец, использование цифровых денег может создать серьезные риски с точки зрения добросовестности финансовых операций. Эти и другие сценарии подробно изложены в нашем новом исследовании.

Глобальные связи

Денежно-кредитная политика, финансовая стабильность, потоки капитала, международные резервы — все эти аспекты могут быть подвержены влиянию преобразований в системах трансграничных расчетов, что скажется на международной валютной системе. Основатели МВФ понимали эту связь, которая отчасти объясняет цель «оказывать помощь в создании многосторонней системы расчетов», поставленную в наших Статьях соглашения.

Сегодня МВФ, в тесном сотрудничестве с другими международными организациями, продолжает играть активную роль в этой сфере. Благодаря тому, что его членами являются почти все страны мира, МВФ может способствовать тому, чтобы люди во всех странах могли пользоваться результатами цифровой революции. А наш глобальный подход может помочь нам в учете вторичных эффектов принимаемых мер, а также в создании общего форума для обсуждения дилемм экономической политики. Давайте отправимся в этот многообещающий путь вместе!

*****

Кристалина Георгиева

Тобиас Адриан — финансовый советник и директор Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ. В этом качестве он возглавляет работу МВФ в сфере надзора за финансовым сектором, денежно кредитной и макропруденциальной политики, финансового регулирования, управления долгом и рынков капитала. Он также курирует деятельность в области развития потенциала в государствах-членах МВФ. До начала работы в МВФ г-н Адриан занимал должность старшего вице-президента Федерального резервного банка Нью-Йорка и заместителя директора Группы исследований и статистики.

Г-н Адриан преподавал в Принстонском университете и Университете Нью-Йорка и имеет множество публикаций в экономических и финансовых журналах, в том числе в American Economic Review, Journal of Finance, Journal of Financial Economics и Review of Financial Studies. Он имеет докторскую степень Массачусетского технологического института, магистерскую степень Лондонской школы экономики, диплом Университета Гёте во Франкфурте и степень бакалавра Университета Дофин в Париже. Он получил аттестат о среднем образовании по литературе и математике в школе Гумбольдта в Бад Хомбурге.

MIL OSI