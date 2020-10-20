Рязанские газовики приняли участие в городском субботнике

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

19 октября 2020, 19:50

Сотрудники АО «Газпром газораспределение Рязанская область» приняли участие в городском субботнике, который прошел в рамках осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города Рязани.

В ходе субботника газовики привели в порядок территорию вдоль Голенчинского шоссе, прилегающую к зданию учебного-методического центра и учебного полигона. В работах была задействована спецтехника предприятия.

Работники газораспределительной компании регулярно участвуют в мероприятиях по благоустройству, а также экологических акциях, которые проходят в городе Рязани и районах области.

Справка

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» входит в группу «Газпром межрегионгаз». ГРО занимается транспортировкой природного газа потребителям Рязанской области, эксплуатацией газовых сетей и объектов газового хозяйства, а также строительством и проектированием газопроводов, обслуживанием ВДГО.

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