Соболезнования в связи с кончиной Ирины Скобцевой

Source: President of Russia – Kremlin

Глава государства подчеркнул, что Ирина Скобцева была прекрасной актрисой, человеком яркого дарования и душевной щедрости. По словам Владимира Путина, она подавала коллегам, ученикам, зрителям настоящий пример преданности профессии, многолетнего подвижнического труда на благо отечественной культуры.

«Ирины Скобцевой больше нет с нами, но осталось её творческое наследие, десятки замечательных киноработ. Осталась добрая, светлая память о ней», – отметил в соболезновании Президент.

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