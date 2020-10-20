Суд удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры России к Михаилу Абызову и пяти иностранным компаниям, взыскав 32,5 млрд рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Гагаринским районным судом г. Москвы 20.10.2020 удовлетворено исковое заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации к бывшему министру Российской Федерации по координации деятельности Открытого правительства Михаилу Абызову и пяти иностранным компаниям, взыскано 32,5 млрд рублей.

Основанием для заявления требований послужили обстоятельства, указывающие на то, что Абызов, занимая в период с 21.05.2012 по 07.05.2018 государственную должность, систематически нарушал установленные законами запреты.

Так, при поступлении на службу Абызов скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, в частности, о владении им не менее 5 зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Также у него имелись ценные бумаги не менее 10 российских компаний номинальной стоимостью свыше 9 млрд рублей.

Сведения о наличии названного имущества Абызовым, как государственным служащим, на протяжении 5 лет не декларировались. Более того, в период службы он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. При этом свое участие в коммерческих организациях и полученные денежные средства Абызов от работодателя и общества скрывал. Для этого он оформил их на подставных лиц, а на территориях Республики Кипр и г. Москвы организовал функционирование теневых офисов, размещенных в целях конспирации в жилых квартирах.

В 2018 году Абызов, используя свой должностной статус, принял личное участие в продаже за 32,5 млрд рублей акций ОАО «СИБЭКО», являющегося основным поставщиком тепловой и электрической энергии в Сибирском федеральном округе. В этих целях он и его доверенные лица проводили с представителями покупателей – АО «Кузбассэнерго», АО «Хакасская сервисно-ремонтная компания» неоднократные встречи, на которых обсуждали условия сделок, вопросы добросовестности и финансовой состоятельности. Для получения дополнительных гарантий безопасности сделки Абызов, как федеральный министр, лично вел переговоры с руководством ПАО «Совкомбанк».

Результатом незаконной деятельности Абызова явилось заключение 07.02.2018 на территории Республики Кипр двух договоров о продаже акций ОАО «СИБЭКО» в пользу АО «Кузбассэнерго» и АО «Хакасская сервисно-ремонтная компания».

После этого на открытые в ПАО «Совкомбанк» счета подконтрольных ему иностранных компаний поступили 32,5 млрд рублей, которые явились его незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений.

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