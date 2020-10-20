Юргинское линейное производственное управление магистральных газопроводов провело огневые работы

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Новости проектов и регионов

20 октября 2020, 14:15

14 октября сотрудники Юргинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» совместно с коллегами из УАВР, инженерно-технического центра и Томского ЛПУМГ завершили ремонтные работы по замене дефектного участка трубы на 369 км магистрального газопровода «Парабель — Кузбасс».

В комплексе огневых работ было задействовано около 30 специалистов из разных филиалов и более 10 единиц спец. техники. Решение о проведении ремонта на данном участке было принято после проведенной летом 2020 года внутритрубной диагностики.

«Ремонтные работы в непростых погодных условиях стали очередной проверкой профессионализма, сплоченности коллектива и умения с ювелирной точностью решать самые сложные задачи», — отметил главный инженер — первый заместитель директора Юргинского филиала Андрей Шмонин.

Газовики вырезали дефектный участок трубы — «катушку» — и на ее место смонтировали новую. Благодаря тому, что на Юргинском участке МГ «Парабель — Кузбасс» есть вторая нитка газопровода, поставка голубого топлива потребителям не прекратилась ни на секунду.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Общая протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов превышает 11,5 тысячи километров.

В составе компании 26 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует десять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 134 газораспределительные станции.

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2018, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему управления производственной безопасностью, соответствующую требованиям международного стандарта ISO 45001:2018.

Численность персонала предприятия — более 8800 человек. Головной офис компании расположен в Томске. Генеральный директор — Владислав Иванович Бородин.

В Кемеровской области работают три филиала компании — Юргинское, Кемеровское и Новокузнецкое линейные производственные управления магистральных газопроводов. В зоне их ответственности эксплуатация и обслуживание участков двух магистральных газопроводов: «Парабель — Кузбасс» и «Новосибирск — Кузбасс» общей протяженностью около 800 километров.

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