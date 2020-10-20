Юрий Маневич: «Объективных обстоятельств для переноса проектов модернизации из-за COVID мы не увидели»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 20 октября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич в интервью информационному агентству «Интерфакс» рассказал о том, что ждет проекты модернизации и ВИЭ в ближайшие годы, какими могут быть новые мегастройки и есть ли спрос на новые отечественные турбины большой мощности.

Отвечая на вопрос о работе по энергоснабжению Восточного полигона железных дорог, Юрий Маневич сообщил, что прирост нагрузки на объектах РЖД в соответствии с представленными ими данными оценивается примерно в 2,4 ГВт. При этом прогнозируется дополнительный прирост нагрузки прочих крупных промышленных потребителей в зоне влияния Восточного полигона в размере примерно в 1,13 ГВт. Для обеспечения энергоснабжения потребуются как генерация, так и электросетевые объекты.

«Предполагается масштабное электросетевое строительство. Более 2000 км линий электропередачи 220-500 кВ, более 2000 МВА трансформаторных мощностей. Кроме того, в рамках проекта внешнего энергоснабжения Восточного полигона одобрено строительство генерирующих мощностей. На совещании под председательством вице-премьера Юрия Борисова одобрен для дальнейших проработок вариант, который теперь носит название базового, включающий в том числе сооружение объекта генерации для покрытия перспективных нагрузок в Бодайбинском районе Иркутской области установленной мощностью до 456 МВт, расширение Нерюнгринской ГРЭС на два энергоблока мощностью 215 МВт каждый, новой ТЭС в пос. Советская Гавань установленной мощностью до 260 МВт, новой ТЭС на юге Приморского края установленной мощностью до 280 МВт», – прокомментировал Юрий Маневич.

Заместитель Министра также рассказал о реализации проектов в электроэнергетике в условиях коронавирусных ограничений. Говоря о проектах в области ВИЭ, Юрий Маневич отметил, что в настоящее время влияние последствий, связанных с пандемией и ограничительными мерами, достаточно невелико.

«Текущие проекты возобновляемой энергетики в целом реализуются в сроки. В то же время опыт реализации большинства предыдущих проектов ВИЭ в отсутствии ограничительных мер показывает, что сроки переноса ввода генерирующего оборудования порой имеют место и основание вне ситуаций, связанных с обострением эпидемиологической обстановки. В связи с чем мы полагаем целесообразным рассматривать отдельно причины и обстоятельства таких просрочек и в индивидуальном порядке точечно принимать решения», – рассказал Юрий Маневич.

Он пояснил, что Минэнерго также не видит оснований для переноса сроков проектов модернизации ТЭС: первые вводы оборудования по программе модернизации запланированы на 2022 год и влияние на них ограничительных мер, вызванных COVID, сведено к минимуму.

Полную версию интервью читайте в разделе «Интервью и комментарии».

MIL OSI