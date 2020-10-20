Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#История#Луна20.10.2020 14:56

50 лет со дня запуска автоматической лунной станции «Зонд-8»

50 лет назад, 20 октября 1970 года, с космодрома Байконур стартовала тяжелая ракета-носитель «Протон-К» с космическим кораблем 7К-Л1 № 14 в сторону Луны. Успешный полет аппарата, после запуска получившего название «Зонд-8», завершил отечественную программу автоматической отработки пилотируемого облета естественного спутника Земли.

Автоматический корабль 7К-Л1 был создан специалистами ОКБ-1 (сегодня — РКК «Энергия» имени С.П. Королёва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») на базе двухместного корабля «Союз» 7К-ОК в соответствии с постановлением Правительства СССР от 25 октября 1965 года о начале подготовки пилотируемого облета Луны в рамках реализации национальной лунной программы. Программа пилотируемого облета Луны с помощью ракетно-космического комплекса «Протон-К»/7К-Л1 предусматривала экспериментальную отработку всех компонентов комплекса, включая проверку баллистической схемы и технологии управления полетом на трассе «Земля — Луна — Земля», испытания бортовых систем и агрегатов корабля в условиях дальнего космоса, систем дальней радиосвязи на расстоянии до 400 тыс. км, средств аварийного спасения экипажа и управляемого спуска корабля с перегрузками при входе в атмосферу со второй космической скоростью.

В полетах также проводилось исследование влияния на живые организмы космической радиации за пределами защиты магнитного поля Земли. Для этого в качестве «пассажиров» спускаемого аппарата использовались черепахи, семена растений и другие биологические объекты. Переход корабля с низкой околоземной орбиты на лунную траекторию обеспечивался повторными включениями разгонного блока Д разработки и производства ОКБ-1. Именно в этих полетах он проходил первый этап летно-конструкторских испытаний в составе четырехступенчатого «Протона-К».

Дальнейшим развитием блока Д стало семейство изделий ДМ, до сих пор используемых для выведения космических аппаратов на геостационарную, высокоэллиптическую орбиты или отлетные траектории. 24 октября 1970 года «Зонд-8» прошел вблизи Луны на минимальной дистанции около 1 120 км и провел два сеанса фотосъемки Луны и Земли. При возвращении 27 октября корабль впервые выполнил вход в атмосферу через Северный полюс и успешно приводнился в акватории Индийского океана, откуда был поднят и эвакуирован океанографическим судном «Тамань» поисково-спасательной службы ВМФ СССР.

Всего в период 1967-1970 годов было запущено 12 штатных комплексов «Протон-К»/7К-Л1. Из них благополучно завершились полеты трех кораблей.

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