Алексей Миллер переизбран Президентом Международного делового конгресса

На должность Президента МДК на двухлетний срок переизбран Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Вице-президентом Конгресса на следующие два года переизбран Председатель Правления OMV AG Райнер Зеле.По итогам голосования одобрена деятельность Президиума и Правления МДК за 2019 год, внесены изменения в состав Президиума и утвержден финансовый отчет за 2019 год.В качестве аудитора Конгресса на 2020 финансовый год определена компания PricewaterhouseCoopers.

Справка

Международный деловой конгресс (МДК) — международная неправительственная некоммерческая организация. В состав Конгресса входят 118 членов из 23 стран. В том числе «Газпром», OMV AG, Bank of China, China National Petroleum Corporation, Comita D. D., DNV GL AS, Ernst and Young BV, Huawei Technologies Co Ltd., Mitsubishi, Mizuho Bank, N.V. Nederlandse Gasunie, Pietro Fiorentini S.P.A., PetroVietnam, SAP LLC, Siemens, Shell, Schneider Electric, Schlumberger Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe, Total, Uniper, Wintershall Dea, Yokogava Electric, ВТБ, «Сахалин Энерджи», «Сербиягаз» и другие.

Высший орган Конгресса — Общее собрание. Руководство организацией осуществляет Президиум в составе 50 человек. За решение оперативных вопросов отвечает Исполнительное Правление из семи человек.

Конгресс занимается практическими вопросами экономического сотрудничества, разработкой предложений по устранению препятствий и созданию благоприятных условий для эффективного и безопасного ведения предпринимательской деятельности. Практическая работа МДК осуществляется в рамках восьми рабочих комитетов: «Энергетика», «Промышленность, инновации и перспективное развитие», «Законодательство, банки, финансы», «Информация и коммуникации», «Экология и здравоохранение», «Современные технологии и перспективные проекты нефтегазового комплекса», «Управление человеческими ресурсами», «Безопасность предпринимательства».

