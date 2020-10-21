А. Гинцбург рассказал о разработке и производстве вакцины от COVID-19, а также о технологиях создания лекарств для пациентов с этим заболеванием

Source: Russia – Council of the Federation

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи в рамках «времени эксперта» представил доклад «Вакцины — основа микробиологической безопасности страны».

В рамках «времени эксперта» на заседании Совета Федерации выступил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи, академик Российской академии наук, профессор Александр Гинцбург. Он представил доклад на тему «Вакцины — основа микробиологической безопасности страны».

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Александр Гинцбург отметил, что этот вопрос в последние восемь-девять месяцев, по понятным причинам, вышел на первый план. «Основная трудность в обеспечении микробиологической безопасности состоит в том, что практически невозможно предугадать, какой из бесконечного количества патогенных микроорганизмов — будь то бактерии или вирусы — в один момент приобретет эпидемиологический потенциал». По его словам, именно так произошло с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Эксперт рассказал о технологиях, которые нужно иметь в стране для того, чтобы гарантировать безопасность в случае эпидемических осложнений любого характера. «Эти технологии должны быть максимально универсальными, они должны позволять создавать вакцинные препараты как против вирусных возбудителей, так и против возбудителей бактериальной природы».

Кроме того, продолжил он, эти вакцины должны обеспечивать полноценный иммунный ответ, то есть индуцировать врожденный иммунитет, образование антител и так называемых «клеток памяти», которые способны при необходимости восстанавливать в организме необходимый уровень антител.

Александр Гинцбург проинформировал о работе, нацеленной на скорейшее массовое производство вакцины от COVID-19, разработанной в Национальном исследовательском центре. По его прогнозу, в декабре количество выпускаемых доз вакцины составит не менее 5–6 млн доз в месяц, что позволит в течение 10–12 месяцев проиммунизировать 70 проц. населения страны. «Это необходимый порог для того, чтобы инфекцию, передающуюся аэрозольным путем, сделать вакциноуправляемой. А это наша с вами совместная цель».

Эксперт также рассказал о технологиях создания лекарственных препаратов, помогающих лечить пациентов, заболевших COVID-19, путях решения проблемы антибиотикорезистентности.

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