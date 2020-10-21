А. Кутепов: Внесен закон, предоставляющий субъектам МСП возможность приватизировать объекты культурного наследия, если они уже владеют ими

Source: Russia – Council of the Federation

Соавтором документа стал сенатор С. Мамедов.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга внес законопроект о поправках в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Земельный кодекс Российской Федерации.

Соавтор документа – сенатор Сергей Мамедов. МамедовСергей Валерьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области

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Как пояснил Андрей Кутепов, у субъектов малого и среднего предпринимательства появится возможность приватизировать объекты культурного наследия (ОКН), если они уже владеют ими.

У субъектов малого и среднего предпринимательства появится возможность приватизировать объекты культурного наследия (ОКН), если они уже владеют ими

По его словам, как правило, это помещения, которые арендаторы МСП уже привели в надлежащее состояние и выполняют условия охранного обязательства.

Также законопроект вносит изменения в отношении процедур приватизации объектов ОКН. В настоящее время требуется проводить конкурс и получать земельный участок, на котором расположен ОКН в аренду. Авторы законопроекта предлагают оставить конкурс только для ОКН в неудовлетворительном состоянии – там, где нужны инвестиционные условия. Для остальных ОКН предлагается предусмотреть процедуру аукциона, где будет только охранное обязательство.

Изменения позволят вовлечь ОКН в хозяйственный оборот и эффективно обеспечить сохранение объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии, и восстановление ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии, подчеркнул Андрей Кутепов.

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