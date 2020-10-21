Вопросы развития инфраструктуры и решения социальных проблем и далее будут под постоянным контролем Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе «парламентской разминки» сенаторы подняли также тему повышения эффективности мер поддержки граждан и бизнеса.

В ходе «парламентской разминки» на 490 заседании Совета Федерации сенаторы обсудили вопросы социально-экономического развития страны.

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Член Комитета СФ Ирек Ялалов ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан обратил внимание на проблемы, связанные с изношенностью дорожной инфраструктуры, аварийным и предаварийным состоянием ряда мостов и путепроводов. Сенатор проинформировал о том, что профильный Комитет СФ провел «круглый стол», посвященный перспективам разработки и включения федерального проекта «Мосты и путепроводы» в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», с участием представителей Министерства транспорта, Министерства экономического развития, Росавтодора. Сенаторы намерены взять эту тему под постоянный контроль.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики затронула вопросы поддержки некоммерческого сектора в условиях распространения коронавирусной инфекции. Эта тема обсуждалась на прошедшей накануне онлайн-конференции, организованной Советом по развитию институтов гражданского общества при Председателе СФ и Комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержки социально ориентированных НКО. «В ходе мониторинга мы отметили ряд трудностей для некоммерческих образовательных организаций, связанных с получением субсидий, — сказала Любовь Глебова. Эта тема также взята под контроль парламентариев. Сенатор рассказала о различных грантах для НКО. «Необходимо создавать больше площадок для обмена опытом между НКО, эта работа будет продолжена на Форуме сообществ, который пройдет 2 ноября в Москве с участием сенаторов».

Член Комитета СФ по социальной политике Сергей Леонов ЛеоновСергей Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Смоленской области поднял тему предоставления ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. По словам сенатора, механизм выплат в отношении детей, находящихся под опекой, нуждается в уточнении. Комитету СФ по социальной политике и Комитету СФ по науке, образованию и культуре дано поручение изучить данный вопрос и подготовить соответствующие предложения.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края рассказал о первых результатах реализации инвестиционного проекта по освоению Аргунского и Жерлового месторождений урана. Проект был запущен при активной поддержке сенаторов. «Реализация этого проекта позволит стабильно обеспечить стратегическим сырьем атомную отрасль, развитие города Краснокаменска, сохранить и увеличить число рабочих мест».

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила о том, что 16 октября в ЯНАО состоялось открытие движения по мосту через реку Пур – ключевому транспортному объекту восточной части автономного округа. Проект реализован на основе концессионного соглашения, без средств бюджета, при этом, жители округа, легковой и пассажирский транспорт, экстренные службы будут пользоваться мостом бесплатно, отметила сенатор. «Это стало возможным благодаря принятию поправок в закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности».

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области в контексте процессов цифровизации отметил необходимость создания дополнительных возможностей для инвалидов получать информацию, решать их проблемы дистанционно. Этой теме было посвящено заседание Совета по делам инвалидов при СФ, работа в этом направлении будет продолжена, сказал сенатор.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы рассказала о правоприменительной практике Министерства здравоохранения и Росздравнадзора по реализации Федерального закона, который предоставил аптечным учреждениям и индивидуальным предпринимателям право на розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом. «В результате законодателям с одной стороны удалось оградить граждан от фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств, а с другой – предоставить гражданам сервис дистанционной покупки безрецептурных лекарств, что особенно важно в период распространения коронавирусной инфекции».

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов ПерминовСергей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области обратил внимание на необходимость скорейшей разработки Единого регламента по работе с обращениями граждан о мошеннических действиях в отношении их персональных данных. Проблемы «цифрового рейдерства» будут рассмотрены сенаторами на ближайшем «правительственном часа» с участием Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области проинформировала о ходе исполнения пилотного проекта по внедрению проекта социального контракта с федеральным финансированием, реализуемого в 2020 году в 21 субъекте РФ. «В следующем году данная программа, подкрепленная федеральным финансированием, будет распространена на все регионы страны. Эффективное внедрение технологий соцконтракта требует усиления информационной работы, формирования механизма межведомственного взаимодействия заинтересованных органов исполнительной власти, общественных организаций и бизнеса, а также закрепления четких критериев и механизмов внедрения соцконтракта», — подчеркнула сенатор.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия Мухарбек Барахоев БарахоевМухарбек Ойбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия рассказал о праздновании 250-летия единения Ингушетии с Россией.

Член Комитета СФ по экономической политике Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области проинформировал о проведении в Совете Федерации экспозиции символики муниципальных образований субъектов РФ.

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