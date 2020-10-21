Встреча с Никитой Михалковым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Никита Сергеевич!

Я Вас надолго не задержу, у Вас сегодня наверняка будет сложный день, но не могу не поздравить Вас – даже хотя бы в такой форме, модная сегодня форма онлайн, но все-таки напрямую, я хотел именно увидеть Вас и поздравить Вас с Вашим юбилеем. Поздравить и пожелать Вам – этого желают всегда – здоровья, но в сегодняшних условиях это тем более актуально. Но я хочу Вам пожелать не просто здоровья физического, я хочу пожелать Вам творческого долголетия.

Уважаемый Никита Сергеевич, у Вас много всяких наград, премий, лауреатских значков и отечественных, советских, российских, и зарубежных. Некоторые из них по самому названию говорят о многом. «За вклад в мировую культуру», например, одна из иностранных наград. И сегодня, Вы знаете уже об этом, эта информация есть в СМИ, мной подписан Указ о награждении Вас звездой Героя Труда Российской Федерации.

Безусловно, Вы человек очень талантливый, выдающийся деятель российской культуры и мировой культуры. Но, без всяких сомнений, за каждым шагом вперед – огромный труд. Безусловно, это и талант, без которого невозможно в вашей сфере сделать вообще ни одного шага, но это и огромный труд.

Продолжение следует.

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