Встреча с членами правления РСПП

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые друзья, коллеги, добрый день!

Мы с вами регулярно встречаемся, чтобы обменяться мнениями по ситуации в мировой экономике и, прежде всего, конечно, в отечественной. Обсуждаем проблемы, которые волнуют всё деловое сообщество и, конечно, вместе анализируем те задачи, которые требуют совместных усилий и государства, и бизнеса.

Компании, которые вы представляете, действительно являются, как мы их называем, системообразующими. Они завязаны на сложные кооперационные, торговые цепочки – как в России, так и во всем мире. И вы знаете на своей деловой практике, чувствуете те вызовы, с которыми сталкивается и национальная экономика, и глобальные рынки.

Отмечу, что процессы восстановления мировой экономики – вы сами это хорошо знаете – еще крайне неустойчивы. Более того, она может столкнуться с новыми острыми проблемами.

Эпидемиологическая обстановка сложная. В России и во многих других странах растет число заболевших коронавирусом, а в ряде государств снова объявлен так называемый локдаун, когда предприятия, компании приостанавливают свою деятельность или переходят в массовом порядке на удаленный режим работы. Вводятся вынужденные ограничения в быту, в повседневной жизни людей, что, конечно, также сказывается на работе целых секторов экономики.

Понятно, что в таких условиях особое внимание приковано к тому, что, как, какие меры предпринимаются для сглаживания экономических и других последствий эпидемии.

Продолжение следует.

MIL OSI