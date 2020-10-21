В Грозном пройдёт Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа

Source: Russia Ministry of Sport

24-25 октября 2020 года в Грозном (Чеченская Республика) в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» пройдёт Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа.

Мероприятие проводится ежегодно Министерством спорта Российской Федерации и Министерством культуры Российской Федерации в целях сохранения национальных видов спорта и традиционной культуры, а также дальнейшего укрепления межнациональных дружеских отношений народов Северного Кавказа.

В фестивале примут участие все семь регионов Северо-Кавказского федерального округа и впервые в качестве гостей-участников выступят сборная Крыма и сборная Севастополя.

В спортивной программе фестиваля – лёгкая атлетика, армрестлинг, борьба на поясах, силовое троеборье, поднятие тяжести, перенос тяжести на дистанцию, перетягивание каната, стрельба из лука, мини-футбол.

Кроме этого, предусмотрена культурная программа, включающая театрализованное открытие, интерактивную выставку-ярмарку, награждение победителей, гала-концерт закрытия фестиваля.

Команда субъекта Российской Федерации, занявшая первое место в общекомандном зачёте спортивной программы фестиваля, получит грант Минспорта России на закупку оборудования для спортивных сооружений, капитальный ремонт и реконструкцию объектов спорта.

Церемония открытия фестиваля состоится 24 октября в 20-30, церемония закрытия – 25 октября в 18-00 во Дворце волейбола им. Увайса Ахтаева.

Пресс-служба Минспорта России

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