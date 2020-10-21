В. Матвиенко: Детям-героям впервые вручат специальную медаль Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ представила журналистам новую награду, которую вручат детям-героям на мероприятии в формате видеомоста с Советом Федерации.

В преддверии Дня народного единства в формате видеомоста, который свяжет Совет Федерации и регионы, состоится церемония награждения детей-героев. Об этом рассказала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга представителям СМИ, отвечая на их вопросы в дистанционном режиме.

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Это уже добрая традиция: в этом году мы планируем провести это трогательное мероприятие — награждение детей за их героические поступки, их подвиги — уже в седьмой раз

«Это уже добрая традиция: в этом году мы планируем провести это трогательное мероприятие — награждение детей за их героические поступки, их подвиги — уже в седьмой раз», — сказала глава СФ.

Торжественную церемонию откладывать нельзя, убеждена Валентина Матвиенко. Но обстоятельства, связанные с заботой об участниках акций, изменили обычный формат.

Награды юным героям вручат в регионах. «А мы будем с ними на связи», — подчеркнула Председатель СФ. По ее словам, это позволит событию остаться торжественным, значимым.

Впервые детям-героям будет вручаться специальная медаль Совета Федерации за проявленное мужество, сообщила Валентина Матвиенко. Она представила новую медаль журналистам. «Это достойная награда детям, которые сумели совершить подвиг, подчас рискуя своей жизнью».

В настоящее время медаль направлена в регионы для награждения детей-героев, которое запланировано на 30 октября.

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