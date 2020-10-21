В Совете Федерации выступила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации В. Абрамченко

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы обсудили вопрос о мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства.

На 490-м заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» на тему «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства» с докладом выступила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

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Развитие лесного комплекса вице-премьер назвала приоритетным в работе Правительства РФ. Она проанализировала ситуацию в отрасли и выступила с рядом предложений. По ее словам, важным в использовании земель лесного фонда остается заготовка древесины. Площадь лесных участков, переданных в аренду для заготовки древесины, составляет 173 млн га. «Ежегодно выбытие леса превышает его восстановление в среднем на 450 тысяч гектар. Нам уже нужно восстановить более 35 миллионов гектар выбывшего леса».

Важным этапом для отрасли, по словам вице-премьера, стало проведенное Президентом в конце сентября совещания по декриминализации и развитию лесного комплекса, где принято решение по запрету экспорта кругляка и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Во исполнение поручений главы государства Правительством 1 октября утвержден План мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса, в котором в том числе учтены предложения Совета Федерации, сообщила она.

Виктория Абрамченко считает, что в лесном хозяйстве одной из основных проблем остается нелегальная заготовка древесины.

В своем выступлении она озвучила ряд задач, которые предстоит решить в ближайшее время. Во‑первых, необходимо связать в единой государственной информационной системе все цепочки движения древесины посредством электронных сопроводительных документов. От заготовки на делянке с фиксацией движения заготовленного объема на склады. «Мы учли предложения коллег из ФСБ о том, что к таким складам нужно установить требования, в том числе по обязательной видеофиксации движения транспортных средств и грузопотоков».

По словам вице-премьера, эта же система должна обеспечить ведение электронного государственного лесного реестра по единым для всей страны правилам руками уполномоченного федерального органа. Там должны быть количественные, качественные и пространственные характеристики, как земель лесного фонда, так и леса. «В качестве быстрых результатов предлагается на первом шаге параллельно с созданием большой информационной системы в существующей ЛесЕГАИС внедрить такую прослеживаемость с обязательным подключением таможни и правоохранительных органов. А на втором шаге – обеспечить ведение государственного лесного реестра».

Вице-премьер также предложила весь лес, заготовленный в рамках санитарных рубок, также фиксировать в системе с подтверждением разрешенного объема и места заготовки с обязательной реализацией через биржу. Доход от этих операций должен поступать в региональные учреждения, в том числе на цели лесовосстановления и охраны лесов. «Техника, которая работает в лесу, также должна быть легализована. Через ГЛОНАСС и обязательную регистрацию в отраслевой информационной системе. Нелегально работающую лесозаготовительную технику надо изымать», — подчеркнула вице-премьер.

Как считает Виктория Абрамченко, также должен быть введен федеральный государственный лесной надзор за соблюдением требований лесного законодательства и контролем движения древесины, как полномочие соответствующего федерального органа. «В существующей управленческой вертикали федеральных органов исполнительной власти надзором должна заниматься служба, а не агентство. Целесообразно преобразовать Федеральное агентство лесного хозяйства в такую службу».

Вице-премьер отметила, что для реализации запрета вывоза кругляка нужно немного времени. «Нужно, чтобы небольшие компании, для которых лес является единственным источником дохода, успели выйти из тени и с разумной государственной поддержкой смогли наладить переработку древесины. Предлагаем задействовать для этого ресурсы Фонда развития промышленности для финансирования проектов глубокой переработки».

Виктория Абрамченко считает, что нужно обеспечить справедливый доступ к сырьевой базе, то есть к лесным ресурсам. «Лесопромышленники жалуются на невозможность получить лесные участки для развития инвестиционных проектов в регионах. Зафиксированы случаи закрепления наиболее востребованных лесных участков аффилированным с региональными структурами лицам, а проблема усугубляется, если к реализации планируется межрегиональный инвестиционный проект».

По ее словам, предлагается пересмотреть правила предоставления таких лесных участков и одновременно проверить ранее заключенные договоры аренды на предмет выполнения требований лесного законодательства. С нарушителями предлагается договоры расторгать, а новые договоры на заготовку древесины заключать с компаниями, имеющими мощности по переработке древесины.

Как указала заместитель Председателя Правительства РФ, еще два направления требуют системного подхода — лесоустройство, которое предлагаем вернуть на федеральный уровень, и лесовосстановление, которым на постоянной основе в рамках приносящей доход деятельности нужно разрешить заниматься региональным учреждениям.

Кроме экспортного потенциала отечественной лесной промышленности Виктория Абрамченко предложила обратить внимание на внутренние потребности страны и обеспечить стимулирование внутреннего спроса на продукцию лесной отрасли, в первую очередь, в строительном комплексе, за счет инструментов развития ипотечного кредитования для деревянного домостроения и программы расселения граждан из аварийного фонда.

«Главной задачей для нас является вопрос сохранения кадрового потенциала в отрасли. Если не будет специалистов-лесников на земле, у нас ничего не получится. Государство должно обеспечить защиту таких людей и гарантировать им достойную заработную плату», — подчеркнула вице-премьер, завершая свое выступление.

В ходе «правительственного часа» Виктория Абрамченко ответила на многочисленные вопросы сенаторов, которые касались финансирования отрасли, работ по лесоустройству, пожарной ситуации, восстановления лесов и так далее.

Вице-премьер поблагодарила сенаторов за конструктивную, содержательную работу в рамках подготовки к «правительственному часу» и лично Председателя СФ за последовательное, пристальное внимание к проблемам российского леса.

По итогам обсуждения сенаторы приняли за основу проект Постановления Совета Федерации «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства»

По этому вопросу выступил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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