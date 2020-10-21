Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

21 октября 2020, 10:35

«Газпром газораспределение Ульяновск» ввел в эксплуатацию новый межпоселковый газопровод в Старокулаткинском районе Ульяновской области. Общая протяженность новых межпоселковых сетей, которые проложены через села Новая Яндовка, Старая Яндовка, Средняя Терешка, Верхняя Терешка с отводом на Новую Терешку Старокулаткинского района, составила 36,6 км.

Для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей установлено 6 блочных газорегуляторных пунктов. В свою очередь в двух селах (Старой Яндовке и Новой Терешке) были построены внутрипоселковые газопроводы общей протяженностью 16,5 км, подсоединенные к межпоселковым сетям, что создало условия для газификации 339 домовладений, а также 5 объектов социальной сферы: сельского дома культуры, мечети и магазина.

20 октября в селах Новая Терешка и Старая Яндовка Старокулаткинского района прошли торжественные церемонии пуска газа в систему газоснабжения. В мероприятиях приняли участие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» и «Газпром газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко, представители районных администраций и местные жители.

По состоянию на 21 октября в двух селах к системе газоснабжения подключено 125 абонентов. Сотрудники ульяновских компаний Группы «Газпром межрегионгаз» проводят кампанию по заключению договоров на техобслуживание внутридомового газового оборудования, установленного в домах, и поставку природного газа. 137 жителей села уже заключили подобные договоры.

«Как представители Группы „Газпром межрегионгаз“ на территории Ульяновской области, мы ведем технический надзор за процессом строительства и вводим в эксплуатацию межпоселковые сети. До конца года по Программе газификации регионов РФ ПАО „Газпром“ в регионе будет введено в эксплуатацию 5 новых межпоселковых газопроводов, что позволит создать условия для газификации 18 населенных пунктов», — отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко.

Справка

За период 2005–2019 гг. в рамках реализации Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром» инвестиции в Ульяновскую область составили порядка 7 млрд рублей, было построено 34 межпоселковых газопровод протяженностью 951 км, созданы условия для газификации 139 населенных пунктов (29 тыс. домовладений и 153 котельные). Построено 14 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 339,2 км, что позволит газифицировать 52 населенных пункта региона (более 7400 домовладений и 21 котельная).

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