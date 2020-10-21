«Газпром» и VNG обсудили вопросы поставок газа

Source: Gazprom in Russian

Релиз

21 октября 2020, 15:55

Сегодня в режиме видео-конференц-связи состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Правления VNG AG Ульфа Хайтмюллера.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Было отмечено, что объемы газа, поставленные «Газпромом» в Германию в августе, сентябре и двух декадах октября, превысили аналогичные показатели 2019 года, соответственно, на 30,1%, 6,4% и 7,3%.

Внимание также было уделено совместной работе компаний по проекту создания подземного хранилища газа (ПХГ) «Йемгум» на северо-западе Германии. В августе этого года строительство ПХГ завершилось и хранилище было выведено на проектную емкость — 900 млн куб. м газа. Рост объемов хранения повышает надежность поставок газа потребителям во время пикового зимнего спроса.

Алексей Миллер и Ульф Хайтмюллер рассмотрели вопросы научно-технического взаимодействия.

Справка

В сферу деятельности VNG AG входят импорт природного газа, его подземное хранение и снабжение потребителей восточных федеральных земель Германии, включая Берлин.

В 2013 году «Газпром» и VNG подписали Соглашение о научно-техническом сотрудничестве, которое будет действовать до конца 2029 года.

В 2019 году были подписаны Основные условия поставок газа компании VNG Handel&Vertrieb (дочерняя компания VNG AG). Согласно документу, в 2021–2022 годах «Газпром» будет поставлять VNG Handel&Vertrieb до 3,5 млрд куб. м газа в год.

Управление информации ПАО «Газпром»

Последние новости по теме

MIL OSI