«Газпром трансгаз Екатеринбург» стал правообладателем пяти программных модулей

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

21 октября 2020, 15:50

Специалисты и руководители инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», а также входящего в его состав проектно-конструкторского и инжинирингового центра (ПКиИЦ) получили свидетельства Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), подтверждающие их авторские права на уникальное программное обеспечение. Программы имеют прикладное значение и применяются на самых передовых направлениях в отрасли — при производстве и реализации сжиженного и компримированного природного газа и для функционирования системы управления техническим состоянием и целостностью (СУТСЦ) объектов линейной части магистральных газопроводов, обслуживаемых ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Один из программных модулей позволяет провести расчет значения потенциального материального ущерба при аварии на газопроводе, а затем на его основе в автоматическом режиме оценить техногенный риск на данном участке (автор обеих разработок — Дмитрий Дебенко, соавтор — Юрий Бондин).

Две программы предназначены для заправки газомоторной техники и оборудования, работающего на компримированном природном газе. Еще один интеллектуальный продукт может быть использован для вывода на проектный режим регуляторов давления линии редуцирования на газораспределительной станции нового поколения с использованием вихревого эффекта. Их разработчиками являются начальники проектного и конструкторского отделов ПКиИЦ Мурат Жаналинов и Вадим Шестаков.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе компании 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Ежегодно компания выполняет товаротранспортную работу для ПАО «Газпром» и сторонних заказчиков в объеме 35–40 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности компании эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 281 газораспределительная станция, 9 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Компанией внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив предприятия насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис расположен в Екатеринбурге.

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