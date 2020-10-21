Генпрокуратурой России направлено в суд новое исковое заявление об обращении в доход государства имущества бывшего главы Республики Марий Эл

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В ходе проведенной Главным управлением по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации совместно с органами прокуратуры Республики Марий Эл дополнительной проверки собраны сведения о наличии у бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и подконтрольной ему организации нового имущества – расположенного в г. Йошкар-Оле здания игрового развлекательного центра площадью 17,6 тыс. кв. м и стоимостью свыше 111 млн рублей.

С учетом изложенного, Генеральной прокуратурой Российской Федерации 21 октября 2020 года направлено в суд новое исковое заявление в интересах Российской Федерации об обращении в доход государства имущества Маркелова, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

Ранее решениями Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода от 25 ноября 2019 года и Ленинского районного суда г. Ульяновска от 9 сентября 2020 года в полном объеме удовлетворены иски Генпрокуратуры России к бывшему главе Республики Марий Эл Маркелову и 12 соответчикам – 4 физическим и 8 юридическим лицам о взыскании в государственную казну имущества стоимостью 2 млрд 556 млн рублей, приобретенного данным чиновником в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

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