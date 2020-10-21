Г. Карелова: Упрощенный порядок выплат на первого или второго ребенка продлен

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ прокомментировала одобрение соответствующего Федерального закона.

Упрощённый порядок выплат на первого или второго ребенка позволит ограничить контакты и значительно снизить риски заболевания семей с детьми в условиях распространения коронавирусной инфекции.

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Такое мнение высказала заместитель Председателя СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области комментируя одобрение Федерального закона «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка».

Подобный порядок продлевается до 1 марта 2021 г., и родителям не нужно будет посещать органы соцзащиты для того, чтобы подать заявление и подтверждающие документы для продления выплат

Вице-спикер СФ напомнила, что ранее в период с 1 апреля по 1 октября 2020 г. выплаты на первого или второго ребенка назначались автоматически. Подобный порядок продлевается до 1 марта 2021 г., и родителям не нужно будет посещать органы соцзащиты для того, чтобы подать заявление и подтверждающие документы для продления выплат в связи со сменой жительства.

Как отметила Галина Карелова, законом также устанавливается, что размер пособия по временной нетрудоспособности в расчете за полный месяц не может быть ниже МРОТ и должен исчисляться с учетом районных коэффициентов. Это позволит защитить права граждан с невысокой заработной платой и страховым стажем до 8 лет.

«По поручению Президента РФ в достаточно короткие сроки удалось упростить процедуру получения государственных услуг, в том числе запустить новые механизмы их предоставления. Активно применялись возможности информационных технологий, которые позволили дистанционно подать необходимые заявления. Это касается не только помощи семьям, но и продления инвалидности, оформления пособий по безработице, листков нетрудоспособности», — сказала вице-спикер СФ.

«Комплекс принимаемых решений направлен на повышение доступности социальной поддержки, а также на сдерживание более широкого и распространения инфекции. При этом основным приоритетом по‑прежнему остается социальная защита семей с детьми», — заключила заместитель Председателя СФ.

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