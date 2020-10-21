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#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин#Михаил Мишустин21.10.2020 22:22

Доклад Д.Рогозина на совещании под председательством М.Мишустина по развитию СМП

Выступление генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина на совещании под председательством премьер-министра Михаила Мишустина по развитию Северного морского пути.

«Об орбитальном освещении обстановки в Арктике и Северном морском пути»

Слайд 2

Создание атомного ледокольного флота нового поколения (будучи председателем Государственной комиссии по Арктике и председателем Морской коллегии при Правительстве России, я в своё время имел непосредственное отношение к этой работе) открывает для нашей страны уникальные транзитные возможности Северного морского пути. Однако без орбитального освещения обстановки в Арктике и на всем протяжении Севморпути наши ледовые караваны будут слепоглухонемы. С учетом продолжительной полярной ночи, обычно крайне облачной погоды над Арктикой считаю, что в качестве инструментов освещения обстановки в этом регионе надо задействовать всевидящие радиолокационные спутники, метеоспутники, навигацию ГЛОНАСС, а также устойчивую космическую связь и интернет по всему маршруту.

Рабочей группой Государственной комиссии по вопросам развития Арктики определено, что для оценки ледовой обстановки по акватории СМП требуется обеспечивать его покрытие не реже 1 раза в сутки с разрешением радиолокационных данных не хуже 20-40 метров.Надо сказать, что раньше мы никогда не производили радиолокационные спутники, но сейчас работы над первыми аппаратами мы завершаем. В 2021 и 2022 годах в рамках Федеральной космической программы запланированы запуски следующих радиолокационных спутников — одного «Обзор-Р» (Х-диапазон, запуск 2021) и двух «Кондор-ФКА» (S-диапазон, запуски 2021 и 2022). Это аппараты с многорежимными радиолокаторами. Они обеспечивают как высокодетальное (1 м в полосе 10-20 км), так и обзорное (12-40 м в полосе 120-370 км) наблюдение.

Проведенные Госкорпорацией «Роскосмос» расчеты показывают, что группировка из одного «Обзор-Р» и двух «Кондоров» на минимально необходимом уровне обеспечивает выполнение требований потребителей СМП (покрытие СМП — 1 раз в 14 часов (требуется — не реже 1 раз в сутки), разрешение 12-40 метров (требуется 20-40 м)).

Необходимое финансирование данных мероприятий предусмотрено, все государственные контракты заключены, контроль работ обеспечен. Наземная инфраструктура управления спутниками, приема и обработки целевой информации создается путем доработки уже существующей.

С учетом гарантийных сроков эксплуатации этих аппаратов (5 лет) это позволит в период с 2022 по 2026 год включительно обеспечивать мониторинг акватории СМП с заданными характеристиками и своевременное предоставление потребителям соответствующей информации и сервисов.

Естественно, задачи мониторинга Севморпути должны обеспечиваться непрерывно и после 2026 года. Для этого необходимо заблаговременно начать тиражирование указанных аппаратов и заказать средства выведения для них.

Слайд 3

Помимо упомянутых радиолокационных спутников в 2021-2022 годах запланированы запуски двух спутников типа «Метеор-М», на которых установлены обзорные радиолокаторы Х-диапазона, предназначенные, в том числе, для ледовой разведки. Полоса захвата — 600 км, разрешение — не хуже 400 м. Эти аппараты ранее в наших арктических раскладах не учитывались, но не вижу никаких проблем в том, чтобы и их задействовать в решении задач в интересах Севморпути, так как обладают возможностью определения величины и направления приводного ветра.

Слайд 4

Теперь о погоде. Как известно, арктический регион недоступен для наблюдения геостационарных метеорологических аппаратов. Для обеспечения контроля и прогнозирования метеорологической обстановки по Арктическому региону и СМП с качеством и периодичностью, аналогичному геостационарным метеорологическим спутникам, в начале 2021 года нами спланирован запуск на высокоэллиптическую орбиту спутника «Арктика-М». Данный аппарат даст возможность с высокой периодичностью (не реже чем в 15-30 минут) получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ним территорий. Это позволит получать необходимую информацию для повышения достоверности прогнозов погоды как по Арктическому региону, так и для Российской Федерации, для которой Арктика является «кухней погоды».

Запуск второй «Арктики-М» запланирован в 2023 году.

На ГЛОНАССе я останавливаться не буду. Прием его сигнала в Арктике вопросов не вызывает. Вдоль всей трассы транзита нами уже установлены станции калибровки навигационного сигнала. Здесь проблемных моментов нет.

Слайд 5

Теперь о хорошей связи. Для осуществления связи с подвижными объектами на акватории Севморпути в настоящее время задействованы возможности геостационарных спутников связи «Экспресс-АМ». Однако, для осуществления беспрерывной связи по всему Арктическому региону (выше 60-70 градусов северной широты и до Северного полюса), требуется использование спутников связи именно на эллиптических орбитах.

Создание четырех таких аппаратов «Экспресс-РВ» к 2024 году предусмотрено в программе «Сфера». Введение их в эксплуатацию позволит полностью обеспечить Арктический регион широкополосной связью без ограничений по широте. Каналы связи этих аппаратов будут также надежным средством доведения информации и сервисов ДЗЗ до ледоколов и других подвижных потребителей на Севморпути.

Слайд 6

Широкими возможностями по отслеживанию грузов, перевозимых по маршрутам СМП, обладает низкоорбитальная система «Гонец».

12 аппаратов, размещенных на околополярной орбите, совместно с имеющейся наземной инфраструктурой, уже обеспечивают доведение до заинтересованных потребителей пакетной информации о местоположении перевозимых грузов, их сохранности, а также других параметров. К концу ноября мы выведем на орбиту еще 3 «Гонца». С компаниями ИТЭЛМА и ТРАНСКОНТЕЙНЕР мы сейчас обсуждаем производство контейнерных трекеров, которые позволят с помощью «Гонцов» отправителям и получателям грузов по Севморпути снимать об их местонахождении и состоянии всю необходимую информацию.

Слайд 7

Для приема и обработки данных нами развернута наземная единая территориально-распределенная информационная система, включающая пункты приема, высокоскоростные каналы передачи данных, современные комплексы обработки и доведения данных.

В настоящий момент развернуты станции приема на территории России и в Антарктиде. Специально для задач арктического региона развернуты станции приема в Мурманске и Дудинке, планируется к развертыванию станция в Анадыре. В основном эти станции размещены в региональных центрах МЧС. Всё это позволяет в реальном времени реализовывать прием данных по СМП от спутников ДЗЗ и сокращать время доведения информации до потребителей.

Слайд 8

Несомненно, для потребителей представляет интерес не сырые данные ДЗЗ, а соответствующие информационные продукты и сервисы. Госкорпорация Роскосмос обладает необходимыми компетенциями и наработками по предоставлению таких услуг.

Для формирования сервисов и услуг задач арктического мониторинга будут использоваться не только данные от радиолокационных «Обзор-Р» и «Кондор-ФКА», но и информация от других спутников Роскосмоса, работающих в видимом, инфракрасном и микроволновом диапазонах электромагнитного спектра.

Такой комплексный подход позволяет не только судить о ледовой обстановке и ее прогнозе, но и с применением нейросетей выстраивать оптимальный маршрут движения судов.

Мы готовы с 2022 года предоставлять на постоянной основе подобные услуги и сервисы по акватории СМП.

Примеры информационных окон отдельных специализированных информационных продуктов приведены на слайдах 9 и 10.

Слайд 11

Роскосмос в рамках Федеральной космической программы наращивает количественный и качественный состав орбитальной группировки ДЗЗ. К 2025 году запланировано обеспечить целевое использование не менее 25 КА ДЗЗ различного типа. Будет обеспечена возможность получения широчайшего диапазона данных как по линейному разрешению (от 30 см до 1 км), так и по спектральным диапазонам (видимый, инфракрасный, радио), что существенно повысит возможности обработки данных и предоставляемых сервисов и услуг.

Слайд 12

С учетом растущих возможностей космических средств ДЗЗ Роскосмос ведет комплекс работ по предоставлению потребителям результатов высокоуровневой автоматической обработки и сервисов. Платформа «Цифровая Земля» максимально упростит и ускорит доступ потребителей к информации ДЗЗ и сервисам, а также предоставит возможность работы с данными ДЗЗ и сервисами другим автоматизированным системам без вмешательства человека.

Слайд 13

В настоящее время в рамках проекта «Цифровая Земля» Роскосмос завершил работы по созданию 7 цифровых сервисов и начинает их опытную эксплуатацию и внедрение совместно с 8 пилотными регионами. В дальнейшем планируется распространить наработанную практику для всех регионов России.

Слайд 14

Большое внимание при реализации космической деятельности нами уделяется вопросам импортонезависимости. Планируем, что к 2025 году мы обеспечим практически полную независимость в этом деле. На слайде приведён пример плана-графика перевода радиолокационной аппаратуры «Обзор-Р» на отечественную ЭКБ.

Аналогичные работы ведутся и по другим типам бортовой аппаратуры.

Слайд 15

На 15 слайде показано, что создаваемая в рамках бюджетного финансирования государственной космической деятельности орбитальная группировка будет обеспечивать лишь минимально необходимые потребности в данных ДЗЗ. Роскосмос планирует развёртывание нескольких работ на условиях государственно-частного партнерства с целью повышения возможностей отечественной группировки ДЗЗ.

Так, например, для существенного повышения периодичности наблюдения на акватории СМП предполагается создание совместно с нашим коммерческим партнером группировки универсальных спутников «Арктика-КН», обеспечивающая получение информации и в радиолокационном, и в видимом, и в инфракрасном диапазонах.

Мы подготовили наши предложения в проект решения сегодняшнего совещания и просим их поддержать.

Спасибо за внимание!

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