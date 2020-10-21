К. Косачев: Необходимо соблюдать правила ротации геополитических групп в руководстве Межпарламентского союза

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в слушаниях с кандидатами на должность председателя МПС.

Председатель Комитета СФ по международным делам, председатель геополитической группы Межпарламентского союза «Евразия» Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в слушаниях с кандидатами на должность председателя МПС.

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На следующий срок официально заявлены четыре кандидатуры на должность главы организации: член Сената Канады Сальма Атауллахджан (Группа «Двенадцать плюс», Азиатско-Тихоокеанская группа), Председатель Сената Республики Пакистан Мухаммад Садик Санджрани (Азиатско-Тихоокеанская группа), член Собрания Португальской Республики Дуарте Пачеко (Группа «Двенадцать плюс»), первый заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Акмаль Саидов (группа «Евразия»).

Константин Косачев

В ходе встречи у председателей шести геополитических групп МПС и профильных комитетов была возможность задать вопросы каждому из кандидатов об их программе на ближайшие три года в случае избрания.

Константин Косачев напомнил о необходимости соблюдения правила ротации геополитических групп в руководстве организации, поскольку до настоящего момента представители группы «Евразия» ни разу не занимали должность председателя МПС.

Константин Косачев

Кроме того, сенатор акцентировал особое внимание на однозначной позиции двух председателей МПС Сабера Чоудхури (2014–2017 гг.) и Габриэлы Куэвас Баррон (2017–2020 гг.) о неприемлемости санкций в отношении парламентариев и обратил внимание на существующий несбалансированный геополитический баланс сотрудников в Секретариате МПС, большая часть которых представляет преимущественно западноевропейские страны.

МПС — крупнейшая парламентская организация мира, членами которой являются 179 парламентов. Возглавляет МПС председатель, выбираемый на три года.

Действующий руководитель Союза – Габриэла Куэвас Баррон, избрание которой состоялось в 2017 году на 137-ой Ассамблее МПС, прошедшей в Санкт-Петербурге и ставшей рекордной по большинству параметров, в том числе по количеству национальных делегаций.

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