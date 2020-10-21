Л. Глебова: Поддержка НКО со стороны государства призвана сделать их работу максимально эффективной

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила модератором конференции «Поддержка некоммерческих организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, заместитель председателя Совета при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики выступила модератором конференции «Поддержка некоммерческих организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

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Мероприятие организовано Советом при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества совместно с Комиссией Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО.

Любовь Глебова предложила рассмотреть механизмы дополнительной поддержки НКО со стороны государства на разных уровнях, а также тот опыт, который родился в благотворительных фондах и местных сообществах. Такая поддержка должна быть нацелена на то, чтобы сделать работу НКО максимально эффективной.

В этой связи она напомнила, что в период пандемии заявили о себе волонтеры и общественные организации, оказывающие помощь гражданам. «Поэтому сотрудничество НКО и государства необходимо приветствовать и развивать», — сказала сенатор, отметив, что нужно предлагать поддержку таким организациям.

Для этого Любовь Глебова предложила наладить взаимодействие с Фондом президентских грантов, который обладает сведениями о многих некоммерческих организациях в регионах РФ.

Заместитель директора департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития России Елена Иваницкая рассказала, что поддержка НКО оказывалась тем организациям, которые вошли в два реестра. Первый — социально ориентированные НКО; а второй — это реестр НКО, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Оба реестра были сформированы в соответствии с поручением Президента РФ. В первый вошли 27 тысяч организаций, во второй — 12 тысяч НКО. Таким образом 39 243 некоммерческим организациям была оказана поддержка со стороны государства. НКО были освобождены от уплаты налогов и сборов за второй квартал 2020 года, они получили продление на шесть месяцев сроков уплаты страховых взносов, возможность получить льготные кредиты в рамках поддержки малого и среднего бизнеса. «По нашим данным, заявилось 2548 организации, одобрено было 1324 кредита, заключены кредитные договоры с 1093 некоммерческими организациями. Образовательным организациям, имеющим лицензию, оказывалась поддержка по обеспечению средств индивидуальной защиты, ее получили более четырех тысяч НКО. Кроме того, были оказаны меры поддержки для всех НКО, независимо от того, входят они в реестр или нет», — сообщила Елена Иваницкая.

Председатель Комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова высказала предложения о дополнительных мерах стимулирования общественной активности и поддержки НКО в регионах для всесторонней и эффективной работы в условиях распространения коронавируса.

Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин рассказал, как увеличилась поддержка некоммерческих организаций за последние годы: «В этом году мы сильно сдвинули сроки, чтобы средства выделялись быстрее и поддержка не затягивалась. Нами уже проведены два конкурса, и прошел прием заявок на 2021 год. В 2020 году мы поддержали рекордное количество проектов — более пяти тысяч на общую сумму около 50 миллиардов рублей. Много НКО из малых городов и сельской местности — около 36 процентов, если сравнивать с Москвой, из которой 11 процентов заявок получили гранты. На данный момент около семи тысяч действующих грантов, две тысячи с прошлого года, которые еще реализуются, и пять тысяч, которые в текущем году получили финансирование».

Заместитель директора департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Министерства здравоохранения РФ Анна Грошева сообщила о возобновлении работы оперативных волонтерских штабов проекта «Мы вместе»: «На сегодняшний день работает 49 региональных штабов, которые активизируют свою деятельность в связи с эпидемиологической ситуацией в конкретном регионе. Проводится мониторинг ситуации по распространению коронавирусной инфекции. Реализуется адресная помощь пенсионерам по покупке лекарств, продуктовая помощь. Населению оказывается психологическая и консультационная поддержка. Любой желающий может присоединиться к движению, зарегистрировавшись на портале мывместе2020.рф. Помощь уже получили более четырех миллионов граждан России».

Первый заместитель министра правительства Москвы, первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова отметила, что ситуация с распространением коронавируса показала необходимость для госорганов волонтерской помощи.

Заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва представил информацию об активности епархий и приходов в период пандемии, об организации добровольческой помощи по социальной и моральной поддержке людей в это непростое время. По мнению епископа, религиозным некоммерческим организациям крайне важно налаживать взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями, регулярно обмениваться опытом друг с другом.

Участники конференции обменялись опытом по налаживанию добровольчества в социальной, медицинской, просветительской, культурной, информационной сферах. Презентованы примеры сотрудничества государства, гражданских активистов и бизнеса Москвы, Новосибирской области, Калужской области.

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