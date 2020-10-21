Минспорт России и депутаты Госдумы обсудили вопрос гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании

Source: Russia Ministry of Sport

21 октября Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в заседании Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, чтобы обсудить концепцию изменений в законодательство, а также идеи и предложения депутатов по данной теме.

Законопроект об изменениях в Закон о спорте и Закон об образовании разрабатывается в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, а также с учётом итогов заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 октября 2020 года.

Изменения направлены на гармонизацию законодательства о физической культуре и спорте и об образовании в целях обеспечения взаимосвязи, преемственности и единого методического сопровождения программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, предусматривающих освоение этапов спортивной подготовки. Предлагается наделить тренеров, реализующих программы спортивной подготовки, статусом педагогических работников с целью повышения уровня их социальных гарантий.

«Мы исходим, прежде всего, из интересов конкретных людей: тренеров, спортсменов – чтобы обеспечить максимально комфортные условия для спортивной подготовки, – отметил Олег Матыцин в ходе выступления. – Основная цель законопроекта – усилить систему социальной защиты наших тренеров, чтобы они имели все преференции, которыми в настоящее время пользуются работники системы Министерства просвещения. С другой стороны, мы должны обязательно сохранить управляющую функцию за Министерством спорта в том, что касается методического сопровождения и финансирования системы спортивной подготовки».

Олег Матыцин также отметил, что Минспорт России и Минпросвещения России работают над проектом изменений в законодательство совместно. «Мы консолидировано работаем и взаимно дополняем друг друга. Это основной элемент концепции», – подчеркнул Министр.

Депутаты выразили готовность вынести свои предложения по законопроекту, а также по итогам голосования одобрили концепцию, предложенную Минспортом России.

Пресс-служба Минспорта России

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