Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-63#Союз МС-16#ЦУП#ЦНИИмаш21.10.2020 06:05

На Международной космической станции новый командир

На Международной космической станции (МКС) подходит к завершению работа 63-й длительной экспедиции. Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-16» — космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Кристофер Кэссиди — в соответствии с планом полёта готовятся к возвращению на Землю. Прошедшей ночью на борту МКС завершилась «пересменка» экипажей.

Процесс передачи смены на станции — это формальная церемония подписания документов двумя командирами: астронавт Кристофер Кэсcиди, возглавлявший её с апреля этого года, и космонавт Сергей Рыжиков подписали соответствующий акт передачи полномочий. Одновременно меняется номер экспедиции — в данном случае с 63 на 64. По старой традиции, окончание церемонии сопровождается ударами в корабельный колокол.

«Сергей, я дарю тебе этот ключ и командование Международной космической станцией. Поздравляю, — сказал Кристофер Кэссиди. Время на борту было очень интересное. Иногда было три человека в команде, иногда шесть человек. Сначала с Эндрю [Морганом], Джессикой [Меир] и Олегом [Скрипочкой]. Сейчас с Сергеем [Рыжиковым] и Сергеем [Кудь-Сверчковым], и Кейт [Рубинс]. У нас было время, когда было пять человек в команде, с Бобом [Бенкеном] и Дагом [Херли]», — отметил Кэссиди. По словам астронавта, на МКС была лучшая команда, а проведенное вместе время было замечательным.

В свою очередь Сергей Рыжиков рассказал, что «ключ» от Международной космической станции напоминает ему времена, когда он был летчиком и хранил «ключ от неба». «Сейчас мы храним ключ от космоса», — заметил он. Космонавт Роскосмоса также добавил, что экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-17» был счастлив работать неделю вместе с экипажем «Союза МС-16».

В настоящее время Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди занимаются операциями по подготовке к предстоящей посадке. В спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-16» экипаж привезет с собой подлежащее возвращению оборудование и пеналы с результатами научных экспериментов, проведенных во время экспедиции.

Сегодня вечером члены экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-16» попрощаются со своими коллегами, зайдут в корабль, закроют переходные люки и будут готовиться к расстыковке. По предварительной информации Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), закрытие люков между кораблем и Малым исследовательским модулем «Поиск» российского сегмента Международной космической станции запланировано на 21 октября 2020 года в 23:10 по московскому времени, расстыковка — 22 октября в 02:32 мск и посадка спускаемого аппарата — в 05:54 мск в 147 км юго-восточнее от г. Жезказган в Казахстане (азимут 110, 5°).

Все операции будут транслироваться в прямом эфире в разделе «Онлайн трансляции» сайта Госкорпорации «Роскосмос».

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