Норильску нужна новая программа социально-экономического развития, убеждены в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Принято Постановление СФ по итогам совместного выездного совещания Комитетов Совета Федерации в Красноярском крае.

На заседании Совета Федерации сенаторы обсудили итоги совместного выездного совещания Комитетов СФ в Красноярском крае, посвященного экологической катастрофе в результате разлива дизельного топлива, загрязнения земельных участков и акваторий рек.

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В выездном совещании приняли участие 15 сенаторов из 5 комитетов, представители нескольких федеральных министерств и ведомств, правоохранительных органов, руководства Красноярского края, компании «Норильский никель», институтов развития, эксперты, экологи. Члены делегации СФ работали одновременно в составе четырех групп по направлениям: жилищно-коммунальное хозяйство, социальная сфера, экология, предпринимательство и энергетика.

Аварию можно было бы предотвратить, многое свидетельствует о системных нарушениях требований промышленной безопасности

«Аварию можно было бы предотвратить, многое свидетельствует о системных нарушениях требований промышленной безопасности», — отметил заместитель Председателя СФ Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

Для установления причин работают специальные органы и службы, сказал сенатор. «Но уже очевидно, что для полного восстановления экологии необходимы долгие годы, а может быть и десятилетия».

Современный Норильск — один из самых загрязненных городов не только России, но и мира, катастрофа лишь обострила экологическую проблему и привлекла к ней внимание, подчеркнул Николай Журавлев.

«Задача снижения уровня загрязнений стоит давно. Острейший вопрос в части экологии – выбросы диоксида серы. Выбросы диоксида серы «Норильским никелем» сопоставимы, а по некоторым экспертным данным даже превышают все аналогичные выбросы США», — сообщил сенатор.

По его словам, острейшей проблемой является состояние жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства. «Недопустимо высокий показатель износа жилого фонда – более 47 процентов. Похожая ситуация с коммунальными сетями — они выработали свой ресурс и требуют замены. Особенностью города является то, что сети коммунальных систем разных видов проложены в общем коллекторе. Более 30 процентов от общей протяженности магистральных коллекторов сегодня находится в ветхом или аварийном состоянии. Авария на любом участке сетей с предельной степенью износа приведет к прекращению предоставления коммунальных услуг значительной части населения, что в условиях Заполярья абсолютно недопустимо».

В городе также острейшая проблема с водой, сказал сенатор. «Очевидно, требуется строительство гидротехнического сооружения на реке Норильская для поддержания уровня воды, достаточного для обеспечения бесперебойного водоснабжения города. 75% потребления воды приходится на комбинат, соответственно и уровень софинансирования вытекает из этой цифры».

Николай Журавлев обратил внимание и на большое количество заброшенных объектов на территории города – воинских частей, цехов, давно неиспользуемых по назначению, разрушающихся за ненадобностью. «По факту требуется модернизация всего городского хозяйства и социальной сферы».

Предприятие передало на баланс города социальные объекты, но любой посещающий город понимает, что комбинат и город это одно и то же, продолжил парламентарий. «За полярным кругом у Норильского никеля работает более 60 тысяч человек, с семьями это 90 процентов всего населения Норильска. Предприятие, региональные и муниципальные власти должны быть едины в своей ответственности за состояние и развитие города».

При том что город в таком состоянии, сама компания «Норильский никель» очень эффективна и успешна, подчеркнул сенатор. «Очевидно, что компании можно и нужно вкладывать в инфраструктуру, экологию и модернизацию».

Среди путей решения проблем вице-спикер СФ предложил перезапустить четырехстороннее соглашение между городом, регионом, федеральным центром и «Норильским никелем», отразить в нем все актуальные вопросы: условия реновации, развитие инфраструктуры, коммуникаций, восстановление социальных объектов.

«Надо создать комплексный план и конкретные «дорожные карты» по полноценному развитию города. Принципиально важно, что головное участие в реализации этого плана, в частности программы реновации, должно быть за градообразующим предприятием. Очень важно, чтобы бизнес проявил свою социальную ответственность. В целом такой подход касается не только отдельно взятого региона, но и всех моногородов, градообразующих предприятий. Это тот опыт, который могут перенять и другие субъекты и предприятия».

Восстановление облика города связано не только с жилыми объектами, но и с промышленной зоной, считает Николай Журавлев. «Необходимо запустить комплексную программу утилизации и приведения в нормативное состояние всех заброшенных объектов с учетом ответственности их собственников в рамках софинансирования, а в случае с цехами предприятия -полностью за счет комбината. Нужны программы благоустройства и озеленения, восстановления дорожной сети».

Сенатор коснулся вопроса мониторинга состояния экологии и вечной мерзлоты. «Роспотребнадзору следует создать такую лабораторию в Норильске в кратчайшие сроки».

Также вице-спикер СФ отметил важность локализации производств. «У «Норильского никеля» много сопутствующих, второстепенных производств, крайне важно, чтобы компания размещала их в пределах страны, не выводила за границу, локализовала инвестиции и рабочие места в РФ». Он предложил также усовершенствовать корпоративную пенсионную программу для сотрудников.

Обсуждение также выявило ряд задач налогового характера, сказал парламентарий. «Как мы знаем, сейчас идет судебный спор по размеру штрафа и только суд может оценить его размер. Очевидно, что штраф повлечет потери в налоговой базе. Регион обеспокоен потенциальными выпадающими налоговыми доходами из‑за снижения налога на прибыль. Наша задача совместно с Правительством — осуществлять мониторинг состояния регионального бюджета и в случае необходимости оказать ему адресную поддержку».

При этом, подчеркнул Николай Журавлев, все средства от штрафа за нанесенный экологический ущерб должны пойти целенаправленно и исключительно на восстановление экологии.

«Также мы предлагаем продолжить работу по совершенствованию налогового законодательства, в частности по налогообложению холдинговых компаний и активизировать работу по заключению соглашений об избежании двойного налогообложения, для стимулирования деофшоризации и сохранения потока инвестиций и капиталов в нашей стране».

Совет Федерации готов всячески способствовать реализации предлагаемых «дорожных карт», сообщил Николай Журавлев. Среди уже имеющихся результатов поездки сенаторов – создание в крае Регионального фонда развития промышленности.

Заместитель Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области подвела итоги проведенного мониторинга учреждений социальной сферы. «Принято полагать, что город, в котором есть такое крупное предприятие как «Норильский никель», это город с особыми возможностями для создания комфортных условий жизни людей. Однако, в реальности – ситуация другая. Наблюдается резкий контраст в уровнях экономического развития предприятия и развития социальной сферы Норильска».

Сенаторы провели подробный анализ всех материалов, представленных министерствами региона и города, рассказала Галина Карелова. «Он показал, что объекты социальной сферы в основном построены в 50–70 годы прошлого века. Ряд зданий медицинских учреждений требуют проведения реконструкции и капитального ремонта. В аварийном и предаварийном состоянии находятся здания детской и взрослой поликлиник в районе Талнах».

Нужно строительство новых поликлиник и, в первую очередь, детской, сказала вице-спикер СФ. Она отметила острую нехватку медицинских кадров.

Галина Карелова также указала на наличие очереди в дошкольные образовательные учреждения. «Более того ряд районов города далеко расположены от имеющихся детских садов. Нужен нестандартный подход к размещению новых дошкольных образовательных учреждений. Для начала необходимо построить два детских сада в жилом образовании Оганер и районе Кайеркан на 125 мест и 220 мест».

Школы в Норильске не строились с 1996 года, отметила сенатор. «Помимо этого, в школах Норильска не ликвидирована вторая смена. В связи с суровыми климатическими условиями и продолжительностью периода полярной ночи учащимся требуется сопровождение родителей. А это возможно обеспечить исключительно при организации обучения в первую смену. В этой связи Минпросвещению России и правительству края необходимо решить вопрос по строительству как минимум одной общеобразовательной школы на 1100 учащихся, оборудованной закрытым спортивным сооружением».

Галина Карелова отметила проблемы социального обслуживания, занятости, организации оздоровительного отдыха детей города Норильска. «Необходимо предложить Правительству вернуться к рассмотрению этого вопроса и найти источники софинансирования при формировании проекта федерального бюджета ко второму чтению».

Все это свидетельствует о необходимости формирования новой программы социально-экономического развития города, резюмировала Галина Карелова. «Важно не растягивать сроки решения острых, актуальных проблем и за три года сделать все возможное для развития города в интересах его жителей. При этом мы рассчитываем на другой, более высокий уровень социальной ответственности компании «Норильский никель».

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга обратил внимание на проблемы экологии и экологической безопасности населения. Он указал на несоразмерность применяемых штрафов за нарушения в этой жизненно важной сфере. «Информация относительно Норникеля показала, что средняя сумма штрафа за предыдущие годы составляла 12 тысяч рублей». Сенатор предложил пересмотреть штрафы, связанные с нарушением при эксплуатации производственных мощностей и недропользованием. «А в том случае, когда предприятие является градообразующим — пересмотреть сами принципы управления корпорациями в плане социальных обязательств».

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия доложил о мониторинге ситуации территории, пострадавшей от аварии. «Также необходимо организовать мониторинг состояния окружающей среды всего Норильского промышленного района. В этой связи следует сформировать полноценную систему экологического мониторинга, мониторить состояние воздуха, почвы, водных объектов».

В 2021 году России предстоит председательство в Арктическом Совете, напомнил Алексей Майоров. «Одна из важнейших задач государственной политики в Арктической зоне страны — ликвидация объектов накопленного вреда. Не должно быть заброшенных, разрушенных поселков, разливов нефти, свалок мусора. Это, к сожалению, то, что мы увидели в Норильске».

По словам сенатора, авария послужила толчком для принятия закона, направленного на регулирование вопросов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, создания механизма финансового обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации таких разливов. «Однако для обеспечения эффективной работы по недопущению возникновения экологических катастроф необходимо внесение дополнительных законодательных изменений.

В этой связи профильный Комитет CФ запланировал провести 26 ноября 2020 года парламентские слушания на тему «Совершенствование законодательства в области экологической безопасности».

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области коснулся вопросов состояния жилищно-коммунального хозяйства, проблем ветхого жилья в Норильске. «78 процентов многоквартирных домов – старше 30 лет, 5 домов официально признаны аварийными, но в реальности их намного больше».

Стандартные рыночные механизмы стимулирования строительства в Норильске не работают, отметил сенатор. «Поэтому очень важно поддержать разработанный администрацией Норильска проект программы реновации жилищного фонда на период до 2035 года. Предлагается построить 97 новых домов и переселить 9 тысяч семей. Общая стоимость проекта оценивается в 85 миллиардов рублей. Компания «Норильский никель», заявила, что готова софинансировать 50 процентов расходов».

Вместе с тем, отметил сенатор, жилищный фонд был передан в ведение города градообразующим предприятием не в лучшем техническом состоянии, поэтому компании «Норильский никель» следует проработать вопрос о большей доле участия в программе реновации.

По итогам обсуждения был принят проект Постановления СФ о социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края. Документ будет доработан с учетом всех высказанных предложений с участием представителей федеральных органов власти, Красноярского края, компании «Норильский никель».

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