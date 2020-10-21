По иску Генпрокуратуры России к бывшему мэру Владивостока на счета управления федерального казначейства по Приморскому краю перечислено более 1,4 млрд рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В результате совместных усилий Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ФССП России и УФСБ России по Приморскому краю бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, его брат Андрей Пушкарев, Андрей Лушников и 6 подконтрольных им предприятий группы «Востокцемент» во исполнение судебного решения перечислили на счета управления федерального казначейства по Приморскому краю незаконно полученные денежные средства в размере 1 млрд 452 млн рублей.

Ранее, в марте текущего года, Советский районный суд Владивостока вынес решение об удовлетворении искового заявления Генеральной прокуратуры Российской Федерации к Пушкаревым, Лушникову и 6 предприятиям группы «Востокцемент» о взыскании с них в доход государства более 1,4 млрд рублей, незаконно полученных в 2008-2016 годах по муниципальным контрактам.

Оно вступило в законную силу 1 октября текущего года в связи с определением судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда, оставившим решение суда первой инстанции без изменения.

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