Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное21.10.2020 15:40

Роскосмос принял участие в техно-фестивале «Земля – Луна, Калуга – Марс»

В середине октября 2020 года в течение трех дней прошел шестой Техно-фестиваль космической тематики для школьников «Земля — Луна, Калуга — Марс» в дистанционном формате на базе Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. Госкорпорация «Роскосмос» приняла участие в образовательной программе фестиваля. Новый формат позволил расширить географию проекта, к соревнованиям и познавательным занятиям присоединились не только школьники из Калужской области, но других регионов — Смоленской области и Республики Чувашия.

В рамках программы Техно-фестиваля состоялась онлайн-встреча с космонавтом Роскосмоса, Героем России Алексеем Овчининым. Он приветствовал всех участников фестиваля и рассказал ребятам, как происходит подготовка к полетам на космическом корабле, чем занимаются космонавты в свободное время и какие исследования проводят на Международной космической станции.

Все желающие смогли поучаствовать в уроке из космоса по теме «Радиация на Земле и в космосе» с прямым включением с борта Международной космической станции. Эксперты вместе со школьниками изучали радиоактивность, влияние галактического излучения на жизнь человека на Земле и в условиях космического полёта, а также радиобиологические эксперименты, которые проводят космонавты на околоземной орбите. Также были организованы онлайн-лекции Центром подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина на следующие темы: «О животных-космонавтах», «Космическое питание: вчера, сегодня, завтра» и «Медицинские аспекты подготовки космонавтов в экстремальных факторах полета».

Для участия в соревнованиях по робототехнике командам необходимо было выполнить ряд заданий, в том числе подготовить яркую презентацию своей команды, записать выполнение заданий на видео и отослать для оценки жюри. Соревнования проходили в трех номинациях — «Гонки между кратерами», «Космический биатлон» и «Марсианская стройка». Победители в номинациях получили главный приз от Госкорпорация «Роскосмос» — путевки на профильные космические смены во Всероссийские детские центры.

В течение трех дней фестиваля на сайте и страницах в социальных сетях Музея шла демонстрация фильмов об отечественной космонавтике, подготовленных Медиацентром Роскосмоса. Учредителем и организатором Техно-фестиваля является Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского. Соорганизатором Техно-фестиваля выступает Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» г. Калуги, а партнерами фестиваля являются Госкорпорация «Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

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