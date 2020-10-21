Совещание о развитии Северного морского пути

Source: Russia Federal Space

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин в ходе совещания по развитию Северного морского пути отметил, что для обеспечения качественного покрытия связи всего Северного полушария, создаётся спутниковая система с использованием космических аппаратов «Экспресс-РВ». Для этого в федеральном бюджете предусмотрено более 30 млрд рублей на ближайшие три года.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Мы сегодня с вами стали участниками большого события — присоединения к российскому атомному флоту нового ледокола «Арктика». Это принципиально новый корабль. Все, кто принимал участие в этой работе, справились. Хочу от всей души поздравить инженеров, учёных — всех тех, кто так или иначе был задействован в этом проекте, — с этой победой.

Я сегодня написал в книге, в которой оставляют записи, на ледоколе, что это — свидетельство мощи атомного флота России и, конечно, российской науки. Потому что это не просто сплав промышленных технологий новых, совершенно уникальных исследований, но и доказательство российского лидерства в Арктике.

Мы здесь собрались неслучайно, в Арктике, — чтобы обсудить развитие Северного морского пути. Это одно из ключевых преимуществ Российской Федерации в стратегически важном для нас регионе. Нам надо, конечно же, активнее увеличивать своё присутствие в Арктике. Этим мы решаем задачи как обеспечения национальной безопасности нашей страны, так и её, естественно, экономических интересов.

Доставка грузов здесь ведётся круглогодично, несмотря на весьма сложные метеоусловия. Мы ежегодно наращиваем объём перевозок. Несмотря на ограничения в мировой торговле, за девять месяцев текущего года этот объём составил 24,5 млн т. Несмотря на то что это неплохие показатели, вы помните, что у нас в 204-м указе зафиксирована цифра 80 млн т к 2024 году. Очень надеюсь, что мы, продолжая все соответствующие программы, справимся с этой задачей.

И хочу сказать, что мы последовательно формируем условия для наращивания грузовой базы. Реализуется целый комплекс мероприятий, которые вошли в план развития инфраструктуры Северного морского пути на ближайшие 15 лет. Это очень серьёзная и масштабная программа.

Сегодня основу грузоперевозок по Северному морскому пути составляет транспортировка СПГ — сжиженного природного газа. Это примерно 65%. Компаниям, которые его производят, предоставлен целый ряд соответствующих налоговых льгот и преференций. Прежде всего это нулевая ставка по налогу на добычу полезных ископаемых. Кроме того, регионы имеют право предоставлять льготы по налогу на прибыль для организаций. Для стимулирования дальнейшего роста перевозок экспортных российских грузов принято решение снизить до нуля ставку по налогу на добавленную стоимость на морскую перевалку и на соответствующее ледокольное сопровождение.

Ледокольный атомный флот — серьёзное конкурентное преимущество России. И конечно, его расширение — это мощные инвестиции в будущее. Прежде всего это импульс к развитию экономики как России, так и региона.

Через пять лет к «Арктике» должны присоединиться ещё четыре ледокола, сконструированных на базе современных инновационных технологий. Они уже строятся на верфях Балтийского завода в Санкт-Петербурге. Заключён контракт также на строительство (Алексей Евгеньевич (Лихачёв) сегодня об этом говорил) головного ледокола проекта «Лидер». Это сверхмощный корабль, который позволит круглогодично использовать Северный морской путь. Важно задействовать весь потенциал этого кратчайшего маршрута, который соединяет Европу и Азию.

Инфраструктура, которую мы сегодня создаём для российских грузов, — это база для наращивания в будущем и международных транзитных перевозок. Государство инвестирует в проекты по развитию инфраструктуры. Строятся портовые терминалы, железнодорожная сеть. Общий объём государственных инвестиций превышает 110 млрд рублей.

На всём протяжении Северного морского пути необходимо обеспечить надёжную связь, мы об этом неоднократно говорили. И сегодня в Арктической зоне к интернету подключено уже более 550 социально значимых объектов. А в ближайшие три года, до 2024 года, необходимо будет этот показатель удвоить.

На Дальнем Востоке сейчас строится подводная волоконно-оптическая линия, которая наконец-то присоединит Чукотский округ к единой сети электросвязи страны. Такая же возможность должна быть и у арктических территорий. Чтобы обеспечить качественное покрытие связи всего Северного полушария, создаётся спутниковая система с использованием космических аппаратов «Экспресс-РВ». Для этого мы уже предусмотрели в федеральном бюджете более 30 млрд рублей на ближайшие три года.

Для развития инфраструктуры в этом регионе важно использовать самые различные инструменты, в том числе и государственно-частное партнёрство.

Необходимо наращивать портовые мощности, развивать аварийно-спасательную инфраструктуру и навигацию, обеспечивать безопасность мореплавания и возможность оперативного оказания медицинской помощи экипажам судов.

При этом надо обеспечить экологическую безопасность, имея в виду особую уязвимость окружающей среды в Арктике.

Многие из этих задач сформулированы в утверждённом Правительством Российской Федерации плане развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года. Госкорпорация «Росатом», которая наделена функциями оператора Северного морского пути, отвечает только за ледокольную проводку и развитие портов в границах транспортного коридора. А порты за границами Северного морского пути и вся остальная транспортная инфраструктура — это сфера ответственности Министерства транспорта России. И как раз этой целостной картины развития транспортной инфраструктуры Арктической зоны мы не видим до конца. Сегодня отсутствует увязка с развитием Северного морского пути. И сроки решения отдельных важных задач, я считаю, избыточно затянуты. Есть риски срыва сроков строительства объектов федеральной собственности в Мурманске, на Чукотке и Камчатке, где мы недавно были. И такой подход необходимо менять.

Сегодня на совещании детально обсудим, как идёт исполнение задач по развитию инфраструктуры Северного морского пути. Я бы хотел услышать от вас совершенно конкретные идеи и предложения, какие меры на федеральном и региональном уровне необходимы для того, чтобы развитие Северного морского пути шло планомерно, в соответствии с целями, которые мы поставили.

Перейдём к обсуждению вопросов повестки дня.

Первым я попросил бы выступить Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Александровича Козлова. Пожалуйста, Александр Александрович.

Правительство РФ21 октября 2020 15:00

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