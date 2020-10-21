Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина21.10.2020 13:03

Стартовал виртуальный тур по музею НПО Лавочкина

Уникальный музей Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») становится ближе! Теперь все желающие могут отправиться в виртуальный тур по музею всемирно известного предприятия отечественного ракетно-космического комплекса.

Безусловно, ничто не заменит личного присутствия и погружения в атмосферу интереснейших конструкторских разработок, но благодаря реализации этого проекта не выходя из дома можно получить доступ к обширной коллекции автоматических межпланетных станций, совершить виртуальную прогулку по музею, узнать подробнее об истории развития авиа- и ракетостроения и советской непилотируемой космонавтики.

Среди представленных объектов космического наследия — подлинные космические аппараты, разработанные предприятием, и их полномасштабные макеты. Главной гордостью коллекции являются подлинники возвращаемых аппаратов лунных станций, которые в автоматическом режиме доставили на Землю образцы лунного грунта. И, конечно же, виртуальная прогулка не обойдется без всеми любимого «Лунохода». Все экспонаты представлены в высоком качестве без ограничений просмотра и доступа. Для иностранных гостей функционирует англоязычная версия.

Создание виртуального тура воплощает идею доступности современных музеев, что особенно важно в сложившихся эпидемиологических условиях. В осуществлении проекта приняла участие дружная команда музея НПО Лавочкина. Отправиться в виртуальное путешествие можно на официальном сайте НПО Лавочкина в разделе «Музей».

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