Стартует Общероссийский соревновательный марафон в формате Гимнастрады «Здоровые дети – здоровая Россия»

Source: Russia Ministry of Sport

Международная Академия спорта Ирины Винер-Усмановой при поддержке Фонда Президентских грантов запускает проект «Общероссийский соревновательный марафон в формате Гимнастрады «Здоровые дети – здоровая Россия».

Участие в проекте позволит всем любителям гимнастики и танцев в возрасте от пяти лет и старше, которые занимаются в секциях и кружках, спортивных школах и клубах, продемонстрировать своё мастерство в командных состязаниях.

К участию приглашаются коллективы от 10 человек с показательными выступлениями по трём номинациям: общая гимнастика, гимнастические виды спорта, танцевальный марафон.

Общероссийская Гимнастрада под девизом «Будь с нами! Будь как мы!» пройдёт в три этапа: отборочный заочный этап – с 1 декабря 2020 года по 31 апреля 2021 года, отборочный очный этап – 18-19 июня 2021 года, гала-представление и церемония награждения – 20 июня 2021 года.

В ходе первого этапа организаторы оказывают помощь всем участникам, педагогам и тренерам в подготовке конкурсных выступлений, проводятся консультации и вебинары. На сайте www.academyviner.com будут размещены обучающие ролики с методиками выполнения упражнений гимнастики и подготовки показательных выступлений по каждой номинации.

Ключевое мероприятие Гимнастрады – гала-представление – состоится в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой 20 июня 2021 года.

Участников ждут дипломы и призы, форум знакомства и дружбы, фото- и автограф-сессии с лидерами мирового спорта, мастер-классы от чемпионок, совместное исполнение участниками на главной площадке Дворца во время гала-представления показательного выступления, подготовленного в рамках «домашнего задания».

Пресс-служба Минспорта России

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