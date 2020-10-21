Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал обсуждение мер по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства в рамках «правительственного часа».

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края прокомментировал состоявшееся в верхней палате парламента в рамках «правительственного часа» обсуждение мер по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства.

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Сенатор отметил, что на системные проблемы лесной отрасли указал Президент РФ на недавнем совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса. «Действительно, с момента введения в действие Лесного кодекса РФ полномочия по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов, контролю и надзору за их использованием были переданы субъектам РФ, активное развитие получила система арендных отношений», — напомнил законодатель.

«На фоне непростой ситуации в лесной отрасли Алтайский край входит в пятерку лучших в стране по ведению лесного хозяйства. Основное внимание уделяется увеличению площади лесов и повышению качества и эффективности мероприятий по лесовосстановлению, в том числе, через формирование запаса лесных семян», — сказал Сергей Белоусов.

Вместе с тем, указал сенатор, нельзя не отметить, что проблема вырубок в уникальных ленточных борах, не имеющих аналогов в мире, до сих пор сохраняется. На эту проблему он обратил внимание, отметив, что эксплуатационная нагрузка на ленточные боры не уменьшилась, заготовка древесины ведётся в прежнем режиме и в прежних объёмах. И это несмотря на Приказ Минприроды России, которым с 2019 г. ленточные боры отнесены к Алтае-Новосибирскому району лесостепей и ленточных боров — отдельной категории ценных лесов.

По словам сенатора, переданные в начале нулевых в долгосрочную аренду в целях заготовки древесины лесные массивы ленточных боров продолжают оставаться сырьевой базой для лесопромышленных компаний. В последние годы объём заготовки древесины только в ленточных борах сопоставим с объёмами ежегодной заготовки древесины во всех лесах каждого из соседних регионов. «На практике возникла крайне противоречивая ситуация, когда правы все и никто одновременно. Отнесение ленточных боров ведомственным приказом к отдельной категории ценных лесов отнюдь не стало основанием для расторжения ранее заключенных договоров аренды. А ведь массовые выборочные рубки в наиболее доступных и одновременно наиболее уязвимых ленточных борах способны нанести колоссальный вред экосистеме региона. Расстроенные рубками, они не способны в полной мере выполнять свои средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные функции», — утверждает Сергей Белоусов.

«Поэтому, решение о реформировании системы управления лесным хозяйством считаю сегодня крайне своевременным. Новые комплексные подходы помогут навести порядок не только в вопросах декриминализации лесной отрасли, но и решить давно назревшие системные проблемы в области лесного хозяйства», — подчеркнул парламентарий.

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